賴清德曾囑咐備戰嘉義縣長？黃榮利：若他反對應會叫我退選

立委蔡易餘（右）、嘉義縣議員黃榮利（左）今參加在民視舉行的民進黨嘉義縣長初選政見會。（民進黨中央黨部提供）

民進黨籍嘉義縣長參選人，包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利2人今共同參加在民視舉行的初選政見會。對於總統賴清德2023年是否囑咐黃榮利備戰嘉義縣長選舉一事成話題焦點，黃榮利會後受訪回應，「他親口告訴我的話，我才會相信，如果他反對我參選的話，他應該也會直接叫我退選。」

黃榮利會後接受媒體聯訪表示，「關於賴主席跟我說的話，我都能理解，因為他是主席嘛，他有他的立場，關於有沒有說這句話，只有他親口告訴我，我才會相信，至於其他的傳聞，我都笑笑，如果他反對我參選，他應該也會直接叫我退選」。

請繼續往下閱讀...

對於蔡易餘在初選政見會中秀出終身黨員黨證，黃榮利強調，「我不知道他的意思啦，我的黨齡也是30幾年了，從以前民進黨還沒執政，我就是黨員，一路追隨賴總統到現在，沒有變過」。

蔡易餘另在政見會中質疑，支持黃榮利的部分人士過去有一些退黨經歷，如果有這樣的人支持黃榮利，未來黃若初選勝出，要怎麼帶領嘉義打贏選舉？黃榮利對此表示，縣長都還沒當上，就這樣在畫隔離線、築圍牆，「我認為非常的不好」，如果未來能當上縣長，「我當然是廣納人才、包容」，讓更多人參與民進黨的團隊，這樣才能壯大嘉義縣。

此外，蔡易餘祝他72歲生日一事，黃榮利強調「他記錯了，他灌我的水，其實沒那麼多」，「我應該比美國總統川普還年輕，不用懷疑，我身體狀況非常的好，比40、50歲的人還好，我爬屋頂相信比任何人還會。」媒體追問實際年次，他笑說「未來會在選舉公報印上」。

另外，對於今天政見會的表現，黃榮利說，這應由他的選民來評估。

相關新聞請見︰

蔡易餘自評政見會表現90分 對黃榮利稱灌水一事感到不解

對於賴清德2023年是否囑咐黃榮利備戰嘉義縣長選舉，黃榮利受訪回應，「他親口告訴我的話，我才會相信，如果他反對我參選的話，他應該也會直接叫我退選。」（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法