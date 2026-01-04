為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德曾囑咐備戰嘉義縣長？黃榮利：若他反對應會叫我退選

    2026/01/04 17:46 記者黃政嘉／新北報導
    立委蔡易餘（右）、嘉義縣議員黃榮利（左）今參加在民視舉行的民進黨嘉義縣長初選政見會。（民進黨中央黨部提供）

    立委蔡易餘（右）、嘉義縣議員黃榮利（左）今參加在民視舉行的民進黨嘉義縣長初選政見會。（民進黨中央黨部提供）

    民進黨籍嘉義縣長參選人，包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利2人今共同參加在民視舉行的初選政見會。對於總統賴清德2023年是否囑咐黃榮利備戰嘉義縣長選舉一事成話題焦點，黃榮利會後受訪回應，「他親口告訴我的話，我才會相信，如果他反對我參選的話，他應該也會直接叫我退選。」

    黃榮利會後接受媒體聯訪表示，「關於賴主席跟我說的話，我都能理解，因為他是主席嘛，他有他的立場，關於有沒有說這句話，只有他親口告訴我，我才會相信，至於其他的傳聞，我都笑笑，如果他反對我參選，他應該也會直接叫我退選」。

    對於蔡易餘在初選政見會中秀出終身黨員黨證，黃榮利強調，「我不知道他的意思啦，我的黨齡也是30幾年了，從以前民進黨還沒執政，我就是黨員，一路追隨賴總統到現在，沒有變過」。

    蔡易餘另在政見會中質疑，支持黃榮利的部分人士過去有一些退黨經歷，如果有這樣的人支持黃榮利，未來黃若初選勝出，要怎麼帶領嘉義打贏選舉？黃榮利對此表示，縣長都還沒當上，就這樣在畫隔離線、築圍牆，「我認為非常的不好」，如果未來能當上縣長，「我當然是廣納人才、包容」，讓更多人參與民進黨的團隊，這樣才能壯大嘉義縣。

    此外，蔡易餘祝他72歲生日一事，黃榮利強調「他記錯了，他灌我的水，其實沒那麼多」，「我應該比美國總統川普還年輕，不用懷疑，我身體狀況非常的好，比40、50歲的人還好，我爬屋頂相信比任何人還會。」媒體追問實際年次，他笑說「未來會在選舉公報印上」。

    另外，對於今天政見會的表現，黃榮利說，這應由他的選民來評估。

    相關新聞請見︰

    蔡易餘自評政見會表現90分 對黃榮利稱灌水一事感到不解

    對於賴清德2023年是否囑咐黃榮利備戰嘉義縣長選舉，黃榮利受訪回應，「他親口告訴我的話，我才會相信，如果他反對我參選的話，他應該也會直接叫我退選。」（記者黃政嘉攝）

    對於賴清德2023年是否囑咐黃榮利備戰嘉義縣長選舉，黃榮利受訪回應，「他親口告訴我的話，我才會相信，如果他反對我參選的話，他應該也會直接叫我退選。」（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播