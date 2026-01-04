柯文哲要民進黨別搞黃國昌 林楚茵：應小心國民黨的小動作

民進黨立委林楚茵（見圖）今直言，民進黨力挺新北市長候選人蘇巧慧無庸置疑，但沒必要特別把黃國昌當成主要對手，柯主席反而要小心國民黨底下的小動作。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時自稱，收到民進黨派人放話「要如法炮製把黃國昌再搞一遍」，怒嗆民進黨政府再搞黃國昌，他一定焦土政策。對此，民進黨立委林楚茵今直言，民進黨力挺新北市長候選人蘇巧慧無庸置疑，但沒必要特別把黃國昌當成主要對手，柯主席真的想太多了，反而要小心國民黨底下的小動作。

林楚茵受訪說，柯主席上週才在立法院表示，朝野有機會針對總預算來合作，展現有合作的可能；如今才過了48小時，好像又呈現朝野對立的情勢。

「我很期待柯主席能發揮在野關鍵的角色！」林楚茵認為，在選舉上是兄弟登山、各自努力，民進黨會力挺新北市長候選人蘇巧慧，但沒有必要特別把黃國昌當成主要對手，現在是藍白自己要去商量怎麼整合，民進黨無需特別處理。

林楚茵直言，柯主席真的是想太多了，對國民黨來說，新北市是國民黨執政超過20年不能放手的地盤，若真的出手，民眾黨反而是要小心國民黨底下的小動作。

