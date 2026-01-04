為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲要民進黨別搞黃國昌 林楚茵：應小心國民黨的小動作

    2026/01/04 17:35 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵（見圖）今直言，民進黨力挺新北市長候選人蘇巧慧無庸置疑，但沒必要特別把黃國昌當成主要對手，柯主席反而要小心國民黨底下的小動作。（資料照）

    民進黨立委林楚茵（見圖）今直言，民進黨力挺新北市長候選人蘇巧慧無庸置疑，但沒必要特別把黃國昌當成主要對手，柯主席反而要小心國民黨底下的小動作。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時自稱，收到民進黨派人放話「要如法炮製把黃國昌再搞一遍」，怒嗆民進黨政府再搞黃國昌，他一定焦土政策。對此，民進黨立委林楚茵今直言，民進黨力挺新北市長候選人蘇巧慧無庸置疑，但沒必要特別把黃國昌當成主要對手，柯主席真的想太多了，反而要小心國民黨底下的小動作。

    林楚茵受訪說，柯主席上週才在立法院表示，朝野有機會針對總預算來合作，展現有合作的可能；如今才過了48小時，好像又呈現朝野對立的情勢。

    「我很期待柯主席能發揮在野關鍵的角色！」林楚茵認為，在選舉上是兄弟登山、各自努力，民進黨會力挺新北市長候選人蘇巧慧，但沒有必要特別把黃國昌當成主要對手，現在是藍白自己要去商量怎麼整合，民進黨無需特別處理。

    林楚茵直言，柯主席真的是想太多了，對國民黨來說，新北市是國民黨執政超過20年不能放手的地盤，若真的出手，民眾黨反而是要小心國民黨底下的小動作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播