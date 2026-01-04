蔡易餘自評政見會表現90分 對黃榮利稱灌水一事感到不解

立委蔡易餘談民進黨嘉義縣長初選政見會表現。（記者黃政嘉攝）

民進黨嘉義縣長參選人，包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利2人今共同參加在民視舉辦的初選政見會，蔡易餘會後受訪對自己的表現有信心地打了90分，但感覺黃榮利似是拿藍白在用的問題反質疑他，讓他覺得有點無奈。

蔡易餘會後接受媒體聯訪表示，他給自己的表現打90分，他有信心地說「我應該要做的功課都有做足 而且事實上講的也還蠻愉快的，我等於是把這十年來在嘉義縣以及跟鄉親的互動，以及未來我要怎麼做，一五一十的跟嘉義鄉親報告，講完後覺得心情蠻好的」。

蔡易餘在初選政見會上先祝福黃榮利72歲生日快樂，不料黃榮利回說：「灌水習慣了，地方建設經費、補助可以灌水，連他的年紀都要灌水」，另提到上次立委禮讓蔡易餘，這次蔡又要選縣長。

對於黃榮利的質疑，蔡易餘回應：「我是滿頭問號」，他是43年次，這是正確的數字 ，「我這10年來替嘉義爭取的預算，如同我表列的，我們都有很仔細的去對，不是我爭取的，我沒有列進去」。

蔡易餘說，黃榮利提出的很多質疑「我覺得反而都不專業」，而且他都是用藍白在用的問題問，「這樣我是覺得不好的」，比方說當時高壓電救災討論怎樣加速復電，「媒體問我的時候，我把台電董事長的方案講給大家聽，結果卻說我這樣是代表外行，台電董事長是不會外行的」、「他不可以只片面看藍白的資訊，然後反質疑我，這會讓我覺得有點無奈」。

對於黃榮利先前說2023年時賴清德曾告訴他要選嘉義縣長，現在民進黨否認，未來若勝出要如何整合、爭取他的支持？蔡易餘說，「我每次參選，從選立委到這次選縣長，我幾乎都是第一個登記，展現要選的決心，所以選舉過程，並沒有說我接受協調，我就是展現決心，訴諸嘉義縣民」。

蔡易餘說，至於黃榮利跟賴總統有怎樣的原因讓他退選，「這個我實在是不知道，而且我覺得我也不用去知道，因為我非常地努力爭取這次的嘉義縣長，只要給嘉義縣民這樣的支持，未來我若有機會領導嘉義，就像我剛剛拿出黨證，我18歲就加入民進黨， 我會整合所有民進黨力量，打贏5合1選舉」。

立委蔡易餘（右）、嘉義縣議員黃榮利2人今共同參加在民視電視台舉行的初選政見會。（民進黨中央黨部提供）

