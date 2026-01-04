藍白聯手阻礙3大譴責中共案 李柏毅批：配合中國敘事

民進黨立委李柏毅。（資料照）

本屆國會藍白以多數席次輾壓民進黨，近兩年來面對中國相關譴責案時，從前年9月迄今，面對民進黨所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及譴責中國軍演等議案，皆遭藍白封殺，或延宕協商。民進黨立委李柏毅今受訪時批評，藍白的作為早已不是單純的「避免衝突」，而是不斷配合中國的敘事，對威脅保持沉默。

李柏毅指出，本屆立法院藍白佔多數後，幾乎所有涉及中國對台威脅的譴責案，不是被杯葛、就是被封殺、要不然就是集體噤聲。

李柏毅批評，藍白默許中國直接恐嚇我國立委，對於敵對勢力毫不掩飾的服從，沒有任何一個正常國家的民意機關能夠容許被外國如此粗暴的威脅。該譴責案在藍白缺席下，在外交國防委員會勉強通過，但到院會肯定會持續遭到封殺。

「更誇張的是，當中國在外面軍演，我們予以譴責，但藍白不只反對譴責中國，還轉頭強推行政院長譴責案，連演都不演了。」李柏毅痛批，藍白的作為早已不是單純的「避免衝突」，而是不斷配合中國的敘事，對威脅保持沉默，甚至在預算與軍購上設下障礙。

