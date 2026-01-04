為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白聯手阻礙3大譴責中共案 李柏毅批：配合中國敘事

    2026/01/04 16:59 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委李柏毅。（資料照）

    民進黨立委李柏毅。（資料照）

    本屆國會藍白以多數席次輾壓民進黨，近兩年來面對中國相關譴責案時，從前年9月迄今，面對民進黨所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及譴責中國軍演等議案，皆遭藍白封殺，或延宕協商。民進黨立委李柏毅今受訪時批評，藍白的作為早已不是單純的「避免衝突」，而是不斷配合中國的敘事，對威脅保持沉默。

    李柏毅指出，本屆立法院藍白佔多數後，幾乎所有涉及中國對台威脅的譴責案，不是被杯葛、就是被封殺、要不然就是集體噤聲。

    李柏毅批評，藍白默許中國直接恐嚇我國立委，對於敵對勢力毫不掩飾的服從，沒有任何一個正常國家的民意機關能夠容許被外國如此粗暴的威脅。該譴責案在藍白缺席下，在外交國防委員會勉強通過，但到院會肯定會持續遭到封殺。

    「更誇張的是，當中國在外面軍演，我們予以譴責，但藍白不只反對譴責中國，還轉頭強推行政院長譴責案，連演都不演了。」李柏毅痛批，藍白的作為早已不是單純的「避免衝突」，而是不斷配合中國的敘事，對威脅保持沉默，甚至在預算與軍購上設下障礙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播