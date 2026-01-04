為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林宜瑾提案修「兩岸條例」蔡易餘這樣看

    2026/01/04 15:45 記者黃政嘉／新北報導
    立委蔡易餘今參與民進黨籍嘉義縣長初選提名政見發表會，接受媒體聯訪。（記者黃政嘉攝）

    立委蔡易餘今參與民進黨籍嘉義縣長初選提名政見發表會，接受媒體聯訪。（記者黃政嘉攝）

    民進黨籍嘉義縣長參選人包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，2人今天共同參加在民視電視台舉行的初選政見會，對於民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸條例，5年前也曾修過該法的蔡易餘會後受訪回應，關於修法，林宜瑾應該會有她的一個判斷，而是否為適當的時機點應讓提案委員來判斷，他強調，他堅持台灣是主權獨立的國家，該立場從來沒變。

    蔡易餘5年前也曾修過該法，後來撤案，他接受媒體聯訪時表示，當時正在啟動修憲工程，所以他認為，既然有要討論憲法，那憲法增修條文被討論是應該的，但在當時的環境，基本上整個國安的一個緊繃關係，會讓大家覺得這件事情縱使拿出來討論可能過程中會有一些擦槍走火，他當時認為還不是適當的時機所以撤案，這是整個的心路歷程，但「我堅持我們台灣是一個主權獨立的國家，我們台灣叫做中華民國這樣的一個立場，是從來沒有變的」。

    媒體進一步問及現在這個時間點修法是否會參與連署，以及現在是否是適合的時機點？ 蔡易餘回應，目前這樣的修法，林宜瑾應該會有她的一個判斷，那討論的過程中是否是適當的時機點？「這個我想也應該讓提案委員來決定、判斷」。

