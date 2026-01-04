京華城案還沒宣判柯文哲大動作輔選 法界：利用機會發表攻擊司法言論恐影響判決結果

柯文哲今到嘉義市輔選，為支持者簽名。（記者林宜樟攝）

前台灣民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等弊案，目前案件尚未宣判，卻於昨日宣布擔任民眾黨嘉義市長參選人張啓楷的競選總部總幹事。對此，律師房彥輝指出，柯的案件仍在審理，卻大動作助選，如有藉由助選的曝光機會來發表「攻擊司法」或「利用輿論對個案審判施加壓力」言論時，可能被認定為犯後態度不佳，於判決時予以從重量刑。

房彥輝律師指出，除柯文哲外，同樣涉犯「貪污治罪條例」而遭停職的宜蘭縣長林姿妙，曾多次表示是遭到「政治迫害」，並稱「司法被政治綁架」，一審判決有期徒刑12年6月；林姿妙涉案部分正在二審審理中，後續發展尚待觀察。

房彥輝說，另新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，2023年間遭檢察官偵結起訴時，即喊冤表示是遭政治追殺、政治起訴，而於一審判決即依貪污治罪條例判決有期徒刑7年4月；隨後趨於低調，二審竟大逆轉，二審法官改依使公務員登載不實文書罪判刑6月。

二審法官認為個案法規有違憲疑義，停止審判並聲請憲法法庭判決，但二審判決見解不但違背既有實務判決看法，且與同一位受命法官之前類似判決看法也不同。高檢署如提出上訴，此判決在最高法院很有可能遭到挑戰，甚至撤銷發回。

房彥輝指稱，雖然低調不見得有助於案情，但能避免法官因被告高調而有毫無悔意的印象，法官於判決或量刑時仍可能納入「犯後態度」的考量。

曾任新北地檢署檢察官的律師莊勝博則有不同見解，並指出，柯文哲今早相關言論，包括「你把我關一年就算了」、指控有人放話「要如法炮製把黃國昌再搞一遍」等說法，性質上屬政治表態與輿論動員，基本上僅能帶動民意風向，不足以對個案偵辦或審判產生實質影響。

莊表示，判斷是否影響司法公正，關鍵仍在於是否對承辦中的具體案件或司法機關進行直接批評、施壓；若僅是參與競選事務，且未觸及具體個案，原則上尚不致構成影響司法公正的問題。

