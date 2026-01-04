為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨嘉義縣長初選政見會》蔡易餘：帶領嘉義邁向下一個黃金10年

    2026/01/04 15:39 記者蔡宗勳／嘉義報導
    蔡易餘在民進黨嘉義縣長提名政見會上強調將帶領嘉義邁向下一個黃金10年。（蔡易餘團隊提供）

    蔡易餘在民進黨嘉義縣長提名政見會上強調將帶領嘉義邁向下一個黃金10年。（蔡易餘團隊提供）

    民進黨嘉義縣長黨內初選今天下午進行政見會直播，參選人、立委蔡易餘細數自己10年立委歷練與中央協調經驗，提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，強調將在既有基礎上「接力轉型、再嘉速度」，帶領嘉義邁向下一個黃金10年。

    蔡易餘表示，34歲當選立委至今10年，在立法院歷任司法、財政、交通及經濟等委員會，並擔任過5屆召委及黨團書記長，熟悉中央政策運作與資源協調模式，能在地方有需求時，第一時間與中央各部會對接，把資源帶回嘉義。

    蔡易餘同時肯定縣長翁章梁施政成果，指嘉義縣7年來已償還125.8億元公共債務，負債大幅下降，翁章梁告訴他，關鍵在於中央補助與立委大力協助爭取前瞻建設經費，減輕縣府財政壓力，「這就是中央與地方密切合作，對嘉義最有利的結果」。

    在未來施政主軸上，蔡易餘提出，嘉義邁入嘉義農工科技大縣的四大方向，未來將以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」推動18鄉鎮全面升級。

    蔡易餘指出，嘉義科學園區及台積電設廠是關鍵，持續解決用水部分的再生水廠、填海造陸、海水淡化廠，以及用電各產業園區擁獨立變電所供應；交通以高鐵橋下台37線到新營，串聯嘉科、南科；科技人才培育方面，目前正協助中正大學籌設推動矽光子學院，扎根培育在地的科技人才。

    蔡易餘在結語強調，未來將與議長張明達合作，在既有農工科技基礎上持續轉型升級，創造更多就業機會、提升縣府財政能力，擴大社會福利照顧，財政能力增加辦跨年晚會，並強調翁章梁已完成農工大縣的關鍵階段，接下來的「農工科技大縣黃金10年，我已經準備好了」。

    立委蔡易餘今參與民進黨嘉義縣長初選提名政見發表會。（記者黃政嘉攝）

    立委蔡易餘今參與民進黨嘉義縣長初選提名政見發表會。（記者黃政嘉攝）

