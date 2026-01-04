為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    楊瓊瓔拚選中市長直搗何欣純本命區 攤商比讚喊加油

    2026/01/04 14:37 記者陳建志／台中報導
    爭取國民黨台中市長提名的楊瓊瓔（右），今天直搗對手何欣純的本命區，前往太平中山市場掃街，親切跟攤商握手，攤商也熱情比讚。（記者陳建志攝）

    爭取國民黨台中市長提名的楊瓊瓔（右），今天直搗對手何欣純的本命區，前往太平中山市場掃街，親切跟攤商握手，攤商也熱情比讚。（記者陳建志攝）

    國民黨台中市長黨內提名，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都已經表態參選，為了爭取出線，楊瓊瓔今天直搗對手民進黨何欣純的本命區，先安排前往大里夏田里拔蘿蔔，接著又前往霧峰菜市場、太平中山市場掃街，不少攤商與採買民眾開心喊「省仔（省議員）回來了！」、「市長加油！」，楊瓊瓔則強調29區都很重要，會依自己步調持續勤走基層。

    楊瓊瓔今天表示，每年過年都會到菜市場向民眾拜年，今天是新曆年第一個禮拜天，特別到霧峰公有市場、太平中山市場向攤商，還有買菜的民眾拜年，拜託市長支持楊瓊瓔，強調全市29區都很重要，都要均衡發展，其中大里、太平人口多，還有很多問題亟需解決，將會依照自己的步調和節奏持續勤走基層，解決民眾的問題。

    楊瓊瓔今天一早先到大里區夏田里，體驗拔蘿蔔「拔得頭籌」，也向參加活動的大小朋友送上祝福，期盼大家一整年都有好采頭。

    接著前往霧峰公有市場，向攤商和買菜民眾祝賀新年快樂，一踏入市場，許多鄉親開心直呼「省仔、省仔（省議員）你回來了！」也有人當場高喊「市長加油！」氣氛熱絡。掃街過程中，霧峰菜市場攤商更熱情致贈肉粽、菜頭、青蒜、鳳梨等象徵好兆頭，預祝楊瓊瓔順利出線。

    楊瓊瓔接著又來到太平中山市場，親切向攤商與民眾問候，民眾除跟她握手喊加油，也比讚表示肯定，不少民眾反映太平人口快速增加，但道路、停車空間與公共設施明顯不足，尤其通勤尖峰時段交通壓力沉重。楊瓊瓔指出，屯區是台中人口成長最快的區域，未來必須重新檢視資源配置，讓建設與人口成長取得平衡。

    爭取國民黨台中市長提名的楊瓊瓔（右2），今天直搗對手何欣純的本命區，前往太平中山市場掃街，親切跟攤商握手。（記者陳建志攝）

    爭取國民黨台中市長提名的楊瓊瓔（右2），今天直搗對手何欣純的本命區，前往太平中山市場掃街，親切跟攤商握手。（記者陳建志攝）

