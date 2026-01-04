為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白合拚嘉義市長？張啓楷稱已有協調小組將推「最強候選人」

    2026/01/04 14:09 記者林宜樟／嘉義報導
    立委張啓楷（中）說明嘉義市長選舉藍白合進度。（記者林宜樟攝）

    立委張啓楷（中）說明嘉義市長選舉藍白合進度。（記者林宜樟攝）

    台灣民眾黨宣布派出立委張啓楷參選嘉義市長，並由創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，兩人今天到嘉義城隍廟參拜；對於嘉義市長選舉藍白合議題，張啓楷說，民眾黨與國民黨已釋出善意與誠意，且組成協調小組，按照步驟進行，目前有意參選者先各自努力，兩黨再依機制透過協調或民調，產生最強的候選人，「藍白合一定有機會在民主聖地嘉義市取得勝利」。

    張啓楷說，最近與柯文哲的拜票行程都已排好，「假日主席都會來」，光昨天就工作17個小時，民眾反應熱烈，「嘉義人喜歡柯文哲」，拍照時間都拉長，加油聲不斷，非常感動，今天則與柯文哲到黨部參觀，「之後帶筆電和睡袋，直接睡黨部」，他強調柯文哲不是掛名總幹事，是實際操盤的總幹事。

    張啓楷說，民眾黨與國民黨已有共識，藍白只會有一個人出來選市長，民眾黨已徵召他參選，國民黨部分有3位有意願參選，將會進行協調，選出一位最強的人，再透過兩黨協調機制，或是民調，推出最強的候選人，步驟非常清楚。

    媒體也關心柯文哲是否與國民黨主席鄭麗文會面，柯文哲回應，目前沒有與鄭麗文見面的安排，且自己也不是黨主席，按照制度應是黨主席對黨主席，私下則有機會可以見面。

