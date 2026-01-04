王義川啟動「母雞模式」！直播轉型、深入基層助新秀衝刺2026初選

王義川（右）桃園龍潭與同屬正國會的新人張贊聞（左）直播互動。（王義川辦公室提供）

2026年九合一選舉預定於8月31日至9月4日受理候選人登記申請，並於同年11月28日舉行投票，民進黨內各縣市議員初選布局也悄然展開。擁有高聲量的民進黨不分區立法委員王義川，除了在國會扮演議題攻防的關鍵角色，近期在週休假日化身「最強母雞」，自去年底起連續三週深入桃園及雙北基層，陪同黨內新秀掃街、直播，以實際行動展現輔選能量，協助新世代參選人全力衝刺初選。

王義川昨（3）日於社群平台直播中宣布，因應2026年九合一選舉及潛在公投挑戰，個人直播節目將進行型態調整。他表示，過去兩年透過平台節目評論時事，累積大量關注與支持，但身為民進黨不分區立委，在選戰關鍵時刻，投入九合一選舉輔選工作，是責無旁貸的任務。

王義川提到，接下來將全力協助現任民代與新秀備戰，特別是農曆年後即將登場的黨內初選民調。同時，隨著各縣市首長提名作業逐步完成，他也將參與相關市政與政策規劃討論，從不同角度共同研議城市發展方向。

王義川坦言，未來隨著選戰進入白熱化階段，新生代候選人需要更多協助，他必須四處奔走，因此原本固定帶狀播出的直播節目將暫時調整，預計農曆年後以全新形式與觀眾再度見面。

王義川近期的週末行程幾乎排滿，去年11月30日前往桃園龍潭，與同屬正國會的新人張贊聞在在地火鍋店進行直播互動；12月14日現身台北萬華南機場夜市，與張銘祐一同推廣地方特色；12月28日則深入新北新莊裕民市場，陪同陳岱吟與攤商近距離交流，透過假日時間親自走進地方、站上第一線，王義川以實際行動替多位同黨新秀累積聲量與能量。

在這些直播與基層行程中，新人帶著王義川走訪選區內的特色景點與在地美食，也藉由輕鬆自然的互動，向更多民眾介紹自身背景、從政理念與對地方未來的想像。王義川則憑藉自身累積的高關注度與影響力，協助新人打開曝光度，讓選民能夠「先認識、再理解」，為後續黨內初選奠定基礎。

王義川強調，未來將持續安排更密集的基層與社群行程，協助同黨新生代與潛力人選累積實戰經驗，讓更多認真做事、願意承擔的年輕政治工作者，有機會被社會看見，為即將到來的九合一選戰做好準備。

王義川（左）深入新北新莊裕民市場，陪同陳岱吟（右）與攤商近距離交流。（王義川辦公室提供）

王義川（右2）現身台北萬華南機場夜市，與張銘祐（左2）一同推廣地方特色。（王義川辦公室提供）

王義川（左2）現身台北萬華替張銘祐（右2）助選。（王義川辦公室提供）

