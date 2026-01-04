柯文哲對民進黨撂狠話：再搞黃國昌我一定焦土政策

台灣民眾黨創黨主席柯文哲說，司法不能當政治工具。（記者林宜樟攝）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天與宣布參選嘉義市長的立委張啓楷到嘉義城隍廟上香，接受媒體訪問時說，不知道現在民進黨是誰操盤，「你把我關一年就算了」，竟還派人放話「要如法炮製把黃國昌再搞一遍」，他要明白告訴民進黨政府，「再搞黃國昌，再來一遍，我一定焦土政策」，不可以司法當政治工具用，請總統賴清德不要把台灣搞到四分五裂。

媒體提問，前政委張景森指出政治僵局解決在柯文哲一念之間，柯文哲回應，張景森是民進黨內很有智慧的人，「他講的我懂」，但台灣政局紛擾是在賴清德一念之間，「現在怪大彈劾，那當初為什麼搞大罷免，你搞人家，現在當然會被反撲」，如果賴清德上任時採取聯合政府的概念與在野黨協調，不會有今天這個局面。

柯文哲表示，有關軍購案1.25兆元特別預算，不能只有兩張A4紙，「誰敢蓋章」，而東西沒有來的有6000億元，立法院誰敢背書？民進黨的立委答應的也會很心虛，必須要有詳細的報告書。

總預算卡關問題，柯文哲說，民進黨政府不能有「你要審就審不審就拉倒」的態度，三黨應坐下來協調，「這是在賴清德一念之間」，由高位者、有權勢的人來整合其他人。

