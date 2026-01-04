為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    海洋志工陳盡川 宣布投入年底澎湖縣長選戰

    2026/01/04 13:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海洋志工陳盡川，宣布參選澎湖縣長。（陳盡川提供）

    澎湖海洋志工陳盡川，宣布參選澎湖縣長。（陳盡川提供）

    澎湖海洋志工陳盡川今（4）日突然宣布投入下屆縣長選舉，坦言不以選舉勝負為主要考量，希望投入選戰導引出澎湖發展最關鍵卻沒人敢提的問題，同時陳也拋磚引玉，率先提出縣政施政方針，以「保護富裕、澎湖海」、「深耕美化、澎湖山 」、「維護優質、澎湖路」、「開創澎湖觀光新局面」為主軸。

    陳盡川提出多項願景，包括保護富裕、澎湖海 ：恢復4-50年前富饒海洋、處處魚球強強滾、鯨豚蝠魟伴人遊；漁業、觀光兩得益；永續海洋、藏富子孫；深耕美化、澎湖山 ：活化土地創造鹹水煙特色農業、綠美化田園風光，相佐觀光產值，銀合歡全面性資源化開發。

    維護優質、澎湖路：維護塑造賞心悅目的澎湖縣道及產業道路，提高路平品質、生活水準及觀光視覺效益。開創澎湖觀光新局面：花火音樂節是前菜，田園風光、富饒海洋，傳統聚落及產業、體育和海洋運動文化，才是觀光產業的重心。

    陳盡川表示，若當選澎湖縣長，將傚法亞瑟大帝開創圓桌武士會議精神，成立「治縣委員會」廣招賢能志士治理縣政，並將縣長薪資及一切津貼全數捐出做為委員會運作基金，藉由這個選舉機會 開闢一個 ［我若是縣長］的公共對話窗口。

    陳盡川以海洋志工自居，宣布參選縣長宣傳理念。（陳盡川提供）

    陳盡川以海洋志工自居，宣布參選縣長宣傳理念。（陳盡川提供）

