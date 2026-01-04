為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    游明諺拚新北第一選區議員席位 生活型競選小物結合反詐宣導吸睛

    2026/01/04 13:02 記者羅國嘉／新北報導
    有意參選新北市議員第一選區的民進黨擬參選人游明諺表示，競選小物只是起點，未來仍將持續以實際行動深入基層，強化公共服務與社會安全意識。（游明諺提供）

    迎接2026地方選舉，各黨也勤跑行程。有意參選新北市議員第一選區的民進黨擬參選人游明諺，近來在地方活動中推出一系列生活型競選小物，包括銀絲洗碗布、抹布及結合反詐資訊的宣導扇子，從廚房清潔到夏季隨身用品，主打「用得到、也有提醒功能」，在婆婆媽媽族群間獲得不錯迴響。游明諺表示，競選小物只是起點，未來仍將持續以實際行動深入基層，強化公共服務與社會安全意識。

    游明諺出身國會幕僚，曾任前立委何志偉辦公室主任。他指出，競選小物成為候選人與民眾互動的重要媒介，此次選擇廚房清潔用品與夏季隨身物品，主打「用得到、也有提醒功能」。不少參與活動的民眾也回饋，銀絲洗碗布耐用不傷鍋、抹布實用度高，而反詐扇子在炎熱天氣中使用時，也能順勢提醒自己與家人提高警覺。

    游明諺表示，詐騙已成為當前社會重要問題，受害者中不乏長輩與家庭主婦，因此特別將反詐資訊融入日常用品設計中，希望在生活中反覆提醒，降低受騙風險。此外，從多場活動互動觀察，結合實用性與公共議題的競選小物，不僅提高民眾接受度，也讓反詐觀念更容易被記住。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    有意參選新北市議員第一選區的民進黨擬參選人游明諺，近來在地方活動中推出一系列生活型競選小物，包括銀絲洗碗布、抹布及結合反詐資訊的宣導扇子，從廚房清潔到夏季隨身用品，主打「用得到、也有提醒功能」。（游明諺提供）

    熱門推播