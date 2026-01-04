為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共軍演擾台 民間企業為台中海巡加油打氣

    2026/01/04 12:38 記者歐素美／台中報導
    大漢海事工程股份有限公司董事長黃竹及海巡之友艦隊分會副會長白崇賢等至台中港海巡基地致贈物資，為海巡人員加油打氣。（圖由海巡署提供）

    大漢海事工程股份有限公司董事長黃竹及海巡之友艦隊分會副會長白崇賢等至台中港海巡基地致贈物資，為海巡人員加油打氣。（圖由海巡署提供）

    近日中國軍演頻擾台灣周邊海域，海巡不分晝夜捍衛主權，為感謝海巡同仁長期以來在海域執法、海事服務及救生救難等任務不遺餘力的付出與辛勞，大漢海事工程股份有限公司董事長黃竹及海巡之友艦隊分會副會長白崇賢等人，今天上午特別前往台中港海巡基地表達感謝之意。

    大漢海事工程股份有限公司董事長黃竹表示，該公司從事海洋工程、港灣作業、水下工程等，與海洋息息相關，長期在海上作業深刻感受到海巡艦艇在波濤洶湧的大海中執勤艱辛；無論是維護漁民權益、查緝走私非法、救生救難及近期中國軍演維護我國藍色國土等，海巡同仁始終站在第一線守護國民，這份精神令人感佩。

    海巡署表示，民間企業是海巡最強力的後盾，大漢海事工程股份有限公司等特別前來為捍衛海疆的第一線海巡同仁加油打氣，是對海巡最大的支持與肯定。海巡工作的順利推行，除了仰賴同仁的努力，更需要社會大眾與民間企業的理解與支持，這次企業主主動關懷打氣，不僅拉近警民距離，也展現「海巡挺民眾，民眾挺海巡」的共識。

    第三（台中）海巡隊表示，將持續秉持專業與決心，堅守崗位確保海域治安與國人生命財產安全，若民眾發現不法情事或需要海巡單位服務之處，請儘速撥打海巡「118」服務專線通報，海巡署將立即前往處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播