中共持續鎖定沈伯洋！譴責中共跨境鎮壓案 仍遭國會冷凍

中共數度攻訐我國資訊戰研究專家民進黨立委沈伯洋，自去年11月對其發布「紅色通緝」揚言要展開全球追捕後，近日又透過官媒散播沈伯洋在台北居住地與工作地點的衛星照片。（資料照）

中共數度攻訐我國資訊戰研究專家民進黨立委沈伯洋，自去年11月對其發布「紅色通緝」揚言要展開全球追捕後，近日又透過官媒散播沈伯洋在台北居住地與工作地點的衛星照片。民進黨立院黨團去年11就曾提案提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，原遭藍白反對列入議程，經過協調，該案雖逕付二讀、交付黨團協商，但迄今仍未有下文。

民進黨團所提決議案共有三項訴求。一、針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民之跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責。二、中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，亦無權對我國人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。

請繼續往下閱讀...

三、為保障我國人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全之粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓之威脅。

民進黨團去年11月14日將上述提案建請院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經協調，該案通過逕付二讀，交付黨團協商。然而，迄今該案仍無下文。當時總統賴清德更出面呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆：「自己生病，要別人吃藥」；國民黨團書記長羅智強則批評，沈伯洋欺負中配、自作自受，揚言反對到底。

鑑於國民黨強硬態度，民進黨立委王定宇於去年11月19日在國防外交委員會臨時提出譴責案，同黨合計6位立委皆到齊，在野黨則僅有擔任會議主席的國民黨籍召委馬文君在場，全案獲無異議通過。

案由指出，中共對我國國人皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。本委員會沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊我國憲政制度之核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法