    總預算卡關影響TPASS通勤族 童子瑋促謝市府公開因應方案

    2026/01/04 12:28 記者俞肇福／基隆報導
    中央政府總預算卡關尚未審查，TPASS行政院通勤月票將因此無法獲得中央補助，基隆市11萬通勤族受影響，基隆議長童子瑋要求市府公開因應方案。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    2026年度中央政府總預算案尚未審查，創下歷年最晚付委紀錄，TPASS通勤月票受影響，基隆市11萬通勤族也將受連帶衝擊。基隆市議長童子瑋今天（4日）臉書發文，呼籲基隆市府秉持公開透明的精神，向市民說明未來因應方式。他呼籲基隆市長謝國樑，應發揮在國民黨內的影響力，向藍營主導的國會，要求儘速審查總預算。

    童子瑋表示，中央政府的總預算，遲遲還沒被國會審查，導致TPASS福利進入倒數計時中，將影響基隆全市超過11萬的通勤族。交通部已經對外說明，若中央總預算未經立法院審查通過，後續補助經費將無法依法撥付。

    童子瑋強調，市府應秉持公開透明的精神，將後續影響的後續評估向市民報告，也要提出若TPASS中斷後，市府會採取什麼具體作為。他認為，有三大關鍵問題，市政府有責任說清楚，更有責任針對可能風險進行準備。

    童表示，若中央補助無法如期撥付，基隆市政府是否需要自行負擔TPASS補貼？金額大約是多少？再者，在TPASS補助款尚未到位前，運輸業者是否必須先行墊付價差？墊付期間會有多長？若運輸業者無力墊付，市府是否已有風險因應方案？會影響哪些路線與運具，甚至退出 TPASS？

    童子瑋也呼籲謝國樑，務必要代表基隆市民，向國民黨主導的立法院，正式要求儘速完成中央總預算的審查。他說，希望基隆能以市政為優先，而不是黨政優先，如果國會正在傷害基隆人，那麼謝國樑應該要勇敢站出來，才是一個城市的大家長應有的表現。

