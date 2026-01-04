全球流亡委內瑞拉人感謝美軍 胡采蘋揭與「13年跑了700萬人」有關

美軍3日空襲委國、逮捕總統馬杜羅，消息震驚全球。目前以俄羅斯與伊朗為首的挺馬反美派國家與政要為此強烈譴責美軍，但流亡世界各地的委國民眾幾乎一面倒感謝美國與川普。（法新社）

美國因去年9月打擊毒品犯罪和委內瑞拉爆發衝突，3日空襲委國、逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro），消息震驚全球。目前以俄羅斯與伊朗為首的挺馬反美派國家與政要為此強烈譴責美軍，但流亡世界各地的委國民眾幾乎一面倒感謝，財經網紅胡采蘋指出這個現象，與委國政府過度依賴石油產業、長期暴力打壓人民等因素有關。

胡采蘋今（4）日上午發文表示，委內瑞拉擁有全球最大石油儲藏量，但70%的國民卻像寓言中「戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人」，尤其是年幼的兒童，過著在垃圾桶撿東西吃、每天飢腸轆轆不知道下一餐在哪裡的生活，「路邊的垃圾桶輪不到野狗野貓覓食，因為小孩們已經把垃圾桶翻過一遍又一遍，已經吃乾淨了。」

導致這種異狀的原因，胡采蘋列出與委內瑞拉左翼強人、前總統查維茲（Hugo Chávez）在2007年強硬執行「石油國有化」政策有關，他將歐美企業在委國所投資開採的油田收歸國有、外資公司被強迫換股，公司60%股權必須強制轉換成委國國營公司的股票，外資變成股東，經營權歸國營公司，不接受的就滾，政府會強制接管。

胡采蘋舉例，這就像是將台積電的亞利桑那廠突然併入英特爾，由英特爾拿下6成股權、台積電只能當小股東，技術差的統治技術強的，「你的台積電股票通通換成英特爾，而且是賤價換股，你服不服？」，並提到部分石油公司拒絕換股方案，甚至一路把委內瑞拉政府告上法庭，但仍有多國不忍放棄多年經營成果而同意。

胡采蘋指出，查維茲「便宜」拿下石油公司後直接變成石油富翁，並展開他「紙上富貴全民變有錢」的左派躺平人生，國營油廠獲利上繳給政府，委國公共支出就靠石油稅。不僅如此，查維茲還進行「打土豪」的土地重分配、農業國有化政策，把有專業能力的農產公司搞爛，目標重回小農制，並限制農產品價格，食物必須賣得很便宜。

胡采蘋進一步說明，委內瑞拉收入過度依賴石油，導致國營公司不再投入資金做研發，獲利必須上繳、支持政府大撒幣，本世紀石油產業最重要的新技術頁岩油開採、天然氣開採、重油提煉稀釋的新技術，以及現在海運積極使用油全面低硫化、降低對海洋的污染，該國全部沒有，因為研發費用「全部普發7-11了」。

胡采蘋提到，查維茲掌權期間在國內大撒幣大發錢，普發1萬還有1萬，將食物價格壓低後，國民愛吃多少就吃多少，當時大家都開心得不想辛苦工作，從此生活在「天堂」，「那請問天堂裡誰要種田？農畜養殖業產品賣不出好價錢，誰會想要投資、誰想生產，做小農那麼辛苦，農產價格那麼賤，為什麼不拿社會福利躺平就好。」

胡采蘋回顧，2014至2015年油價大跌，對於委內瑞拉這種全國都在吃石油財的國家，GDP萎縮程度超過蘇聯解體時的經濟崩盤、美國經濟大蕭條的生活崩潰，且石油在疫情期間油價暴跌、各國封城與經濟凍結，國際原油價格更破天荒的出現了負油價，只有低階原油產品的委國，更是難以應對這樣的衝擊，導致整個國家越走越窮。

胡采蘋補充，委國商店長期出現商品貨架空蕩蕩、買不到任何東西吃的情況，導致國民飢餓與營養不良狀態，2016委國內部研究，每人體重平均下降8.7公斤；2017年3家大學聯合發布調查，當年平均體重再掉了3至11公斤。種種因素，導致委國人口外移非常嚴重，尤其是馬杜羅2013年上台以後，2700萬人的國家推估跑了700萬人，甚至更多。

胡采蘋感慨，委內瑞拉身為一個坐在韓國瑜夢想中太平島可以挖出來的石油田上，如今淪為一個人人吃不飽的國家，一旦人民上街抗議，政府就會暴力毒打、殺害人民，每到選舉必然操控、賣不動石油就改換販毒去危害周遭鄰國，並從馬杜羅2013年執政13年至今，都是這個情況，「這就是為什麼你現在隨便看一下社群網路的討論，所有委內瑞拉人都在感謝川普，因為他們沒有人能解決這個困境。」

胡采蘋指出，馬杜羅宣稱委內瑞拉有800萬預備役可以站出來對抗美國，「但是你看到有誰站出來了嗎？他們站出來歡呼慶祝。如果這些年你從來沒有關心過委內瑞拉，你根本不知道委內瑞拉已經發生長期的飢餓與營養不良，你從來不曾為委內瑞拉出過一分力，你沒有意願去想辦法改變人家的生活，甚至就是發出一點不平之鳴都沒有。」

胡采蘋直言「你現在怎麼能這麼大義凜然、便宜廉價的站出來當正義之士，突然的變成了國際秩序與合法性、正當性的鬥士？屎都是別人在吃，垃圾都是別人在收拾，您倒是現成的撿了一個光明偉大的正義之士來當，您的正義難道就是如此廉價如此順便麼。算了吧，你根本不關心委內瑞拉。」

