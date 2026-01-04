為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營3月喬出新北市長人選？ 蘇巧慧：把該做的事做好不評論他人布局

    2026/01/04 11:39 記者羅國嘉／新北報導
    新北市立委蘇巧慧（左2）表示，會專注把自己能決定、能掌握的事情做好，對於他人的想法與做法，既無法控制，也沒有辦法置評。「只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍深綠的選區。」（記者羅國嘉攝）

    新北市立委蘇巧慧（左2）表示，會專注把自己能決定、能掌握的事情做好，對於他人的想法與做法，既無法控制，也沒有辦法置評。「只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍深綠的選區。」（記者羅國嘉攝）

    2026地方選舉倒數，新北市長之爭備受矚目。民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌日前表態參選，國民黨人選仍尚未確定。不過，藍營新北黨部主委黃志雄稱預計3月最強人選就會出爐。對此，蘇巧慧表示，會專注把自己能決定、能掌握的事情做好，對於他人的想法與做法，既無法控制，也沒有辦法置評。「只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍深綠的選區。」

    蘇巧慧今（4日）一早前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜年、爭取地方支持。然而，被媒體問及「藍營預計3月人選才公布，接下來如何布局？」蘇指出，每個人做事都有自己的節奏與態度，她一向秉持全力以赴、all in的原則，尤其面對爭取新北市長、服務全新北市400萬市民這項重大責任，更是毫不保留、傾力以赴。

    蘇巧慧也說，很榮幸能與一群認真投入的議員夥伴並肩作戰，無論是李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚、李余典或陳啟能議員，平時表現都相當出色，也深獲民眾肯定。有這樣的團隊支持，再加上自己全力以赴，就是她最好的策略，更直言「只要用心服務、做出成績，沒有什麼深藍深綠的選區。」

    至於黃國昌日前接受專訪說若藍白整合民調落敗也不會擔任副手。蘇巧慧回應，會專注把自己能決定、能掌握的事情做好，對於他人的想法與做法，既無法控制，也沒有辦法置評；她強調，自己能做的就是持續全力以赴。

    新北市立委蘇巧慧（右）今天一早前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜年、爭取地方支持。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委蘇巧慧（右）今天一早前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜年、爭取地方支持。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委蘇巧慧今天一早前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜年、爭取地方支持。（記者羅國嘉攝）

    新北市立委蘇巧慧今天一早前往蘆洲保和宮、湧蓮寺及市場掃街，與多名綠營議員一同向民眾拜年、爭取地方支持。（記者羅國嘉攝）

