為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純啟動首場廟口座談 綠議員大讚「最強母雞，每次選舉都贏」

    2026/01/04 11:26 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（中），由民進黨議員江肇國（左）及昇平里長蕭行凱陪同啟動廟口座談。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中），由民進黨議員江肇國（左）及昇平里長蕭行凱陪同啟動廟口座談。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純上午至西區昇平福德祠，啟動首場廟口座談，當地民進黨議員江肇國以「最強母雞，每次選舉都贏」，盛讚何欣純曾在2012年立委選戰擊敗國民黨主席鄭麗文，毫無疑問是選戰最強母雞，將帶動議員、里長選舉，何欣純在場高喊當選後普發現金「市長換新、台中創新」。

    「市長換新、台中換新、普發現金」，何欣純上午在西區舉辦第一場廟口「欣欣向榮，傾聽市民心聲」座談，由議員江肇國、昇平里長蕭行凱陪同，與上百名里民座談，里民提出普發現金、補助老人健保及中捷設站需求，何欣純逐一回覆，並稱人民聲音需求都要排第一，當市長要會做事、肯做事。

    國民黨中央傳出1月16日將協調立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔參選一事，對此，何欣純說，按照自己步伐，其他政黨是他們家務事，最重要是得到市民認同，及早佈局啟動爭取時間機會讓市民信任，讓大台中更好。

    江肇國說，市長（何欣純）是最好的母雞，是議員及里長堅強可靠母雞，藉由基層座談了解民意，當選後化成為市政牛肉，何欣純接續表示，會跟議員多辦幾場廟口座談，拉抬議員及市長選情，「新的我們，能夠為台中做更多事」，讓大家更安心，肯做事的團隊贏取市民肯定。

    民進黨台中市長參選人何欣純（中）啟動廟口座談。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中）啟動廟口座談。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播