國民黨16日將協調台中市長人選 江啟臣：尚未接獲黨中央通知

立法院副院長江啟臣表示，尚未接獲國民黨通知16日要協調台中市長事宜。（記者歐素美攝）

國民黨台中市長人選遲未決定，外傳國民黨將於本月16日展開協調，立委楊瓊瓔強調，協調不成就採初選決定人選，她一定接受檢驗；立法院副院長江啟臣今天面對媒體詢問則表示，尚未接獲黨中央正式通知，至於楊瓊瓔行程是否對他造成壓力，江則笑稱，行程每天都在跑。

媒體詢問國民黨將於16日協調台中市長人選，立委楊瓊瓔表示，協調不成就採初選決定人選，她一定接受檢驗；江啟臣表示，不知16日要協調，尚未接獲正式通知，上月黨中央曾詢問其時間，他表示「愈快愈好」，耶誕節期間都可以，後來時間無法喬得攏，至於16日的協調他則尚未接獲黨中央通知，可能是媒體報導。

媒體再問「看到楊瓊瓔勤跑行程有什麼壓力嗎？未來若代表國民黨參選台中市長對自己有何期許？」；江啟臣說，行程每天都在跑，最重要的是照自己的步調，每個人都有自己的目標，不管是里長、議員或要選舉的，大家都有自己的步調跟節奏，強調他過去在選區及大台中的服務，以及過去1年多擔任副院長在做的事情就是服務大台中，我們用行動來告訴市民我們對大台中的願景是什麼，期待是什麼？如何落實這些願景，是他現在積極在做的事情。

