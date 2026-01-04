美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈

國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽子。賴清德總統應該好好當中華民國總統，而不是一天到晚用旁門左道，製造不必要的內部朝野矛盾，這對抗中保台一點幫助都沒有。

鄭麗文指出，一個圍台軍演看不到賴總統的國安團隊有提出什麼有效的保台方法，事後又開始啟動造謠供應鏈，想要拿這個來扣帽子，「你今天要應付處理的是對岸，不是國民黨，你的國安危機的來源，是你錯誤的兩岸政策，不是國民黨，如果賴清德聽我勸的話，他也不至於落得今天國際上有嚴重的疑賴論，也不至於到今天，他都沒有辦法過境美國出訪」。

另外，美國3日空襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。鄭麗文表示，這當然是一個驚天動地的大動作，在過去近百年來以美國主導的國際社會許多遊戲規則，在川普任內都一一做了很大的改變，希望這一類的行動，還是應該要回歸國際法的規範。

鄭麗文指出，站在台灣的立場，從日本首相高市早苗事件，到圍台軍演，可以看到川普、白宮的立場都非常淡然，保持一定的距離，這與川普宣示的美軍在全世界介入的幅度，可能會大幅的後退，這也是為什麼川普要求世界各地要大幅提高自己的軍備預算，因為川普認為區域安全、國家安全，應該自己負起更大的責任，而不應該長期倚賴美國，在川普領導下進行的門羅主義退回美洲，美國這陣子一直把在安全上的注意力、關注度都放在委內瑞拉，這次行動之後，想必後續還有很多複雜的問題，美國或川普的注意力會放在美洲。

鄭麗文說，回到台灣，我們更需要透過政治智慧，化解台海的危機與歧異，希望能夠開創和平的可能，而不是推向兵兇戰危，更不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫忙收拾爛攤子，看到美國現在全新的世界戰略思維，我們也應該要自我調整，作為執政的民進黨、賴總統不能再任意玩火、做任何不負責任的政治舉措。

鄭麗文認為，還是希望能回到九二共識、反對台獨，既然賴總統都說不會宣布台獨，只要下架台獨黨綱，回到九二共識，兩岸馬上春暖花開，「你就可以請習主席喝珍珠奶茶」，而不是互相不斷升高軍事對峙的危險態勢，為了台海的和平穩定，在亂世中我們一定要發揮最大的智慧，台灣2300萬同胞高度的不希望戰火燒到台海，我們都是愛好和平、希望和平。請賴總統重新評估國際情勢、重新思考台灣的戰略，重新調整台灣要怎麼能有效的自我防衛，才能開創和平穩定的兩岸關係，這也考驗領導人的智慧。

