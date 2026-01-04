林宜瑾提案修「兩岸條例」刪「國家統一前」字眼 鄭麗文：我們等著看

國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸條例，刪除「國家統一前」字眼。國民黨主席鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，可悲台獨已經淪為民進黨政客的遮羞布，民進黨政治人物只要政治生涯出現重大的政治危機，貪腐無能的時候就會搬出台獨這一帖救命湯，林宜瑾已經向檢調認罪承認詐領助理費，是個十足的貪污犯。她很想知道賴清德總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回瀕臨死亡的政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手，我們就等著看。

鄭麗文表示，民進黨在賴總統長期執政的台南，不管是他的市府團隊，現任的台南立委他自己的嫡系子弟兵，一而再出現嚴重的貪腐問題，他不聞不問、不處理，今天就在賴總統剛向國際社會召告他不會宣布台獨的時候，自己的子弟兵就在立院提出藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統要怎麼處理？

鄭麗文指出，她已經說過，如果賴總統宣示不會宣布台獨是真的，就趕快下架台獨黨綱，結果不敢回答，如今賴總統的子弟兵要在立法院提出這樣的法案，是不是像過去一樣，包括民進黨立委蔡易餘等人都想挑戰中華民國憲法，都有人想要遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送、自己撤案，她很想知道賴總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回瀕臨死亡的政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手，我們就等著看。

