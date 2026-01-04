為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林宜瑾提案修「兩岸條例」刪「國家統一前」字眼 鄭麗文：我們等著看

    2026/01/04 10:32 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文4日出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸條例，刪除「國家統一前」字眼。國民黨主席鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，可悲台獨已經淪為民進黨政客的遮羞布，民進黨政治人物只要政治生涯出現重大的政治危機，貪腐無能的時候就會搬出台獨這一帖救命湯，林宜瑾已經向檢調認罪承認詐領助理費，是個十足的貪污犯。她很想知道賴清德總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回瀕臨死亡的政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手，我們就等著看。

    鄭麗文表示，民進黨在賴總統長期執政的台南，不管是他的市府團隊，現任的台南立委他自己的嫡系子弟兵，一而再出現嚴重的貪腐問題，他不聞不問、不處理，今天就在賴總統剛向國際社會召告他不會宣布台獨的時候，自己的子弟兵就在立院提出藐視中華民國憲法，直接挑戰法理台獨的法案，她倒要看看賴總統要怎麼處理？

    鄭麗文指出，她已經說過，如果賴總統宣示不會宣布台獨是真的，就趕快下架台獨黨綱，結果不敢回答，如今賴總統的子弟兵要在立法院提出這樣的法案，是不是像過去一樣，包括民進黨立委蔡易餘等人都想挑戰中華民國憲法，都有人想要遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送、自己撤案，她很想知道賴總統的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回瀕臨死亡的政治生命，還是賴總統私下授意玩兩手，我們就等著看。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播