    山寨活捉馬杜羅？王定宇論「能力」：不必擔心中國「比照美國」

    2026/01/04 10:39 即時新聞／綜合報導
    王定宇今分析美國行動的戰略意涵，以及美國為何不需國會宣戰授權。王定宇也強調：「台灣不必擔心中國『比照美國』。」（資料照）

    美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，目前已被帶往美國紐約。美方抓捕馬杜羅的舉動也在台灣引起討論，民進黨立委王定宇今（4）日在臉書發文分析美國行動的戰略意涵，以及美國為何不需國會宣戰授權。王定宇也強調：「台灣不必擔心中國『比照美國』。」

    王定宇表示，台灣和委內瑞拉不同的是，台灣政治領袖來自於自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者；台灣盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中俄等威權國家。王定宇提到，更重要的是能力差距，中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是「可行能力」，但中國不是美國，台灣更絕非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手了。

    王定宇指出，此次行動再次顯示美國在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，也凸顯中俄裝備與體系的無力反應。這不只是對古巴、哥倫比亞發出訊號，更是對與北京結盟的威權政權示警：後果真實存在。這是清楚的嚇阻展示。

    王定宇表示，美國將此行動定性為「刑事執法」而非「對外宣戰」，司法部依《美國法典》第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜羅視為犯罪分子而非合法元首。因此此次行動屬於逮捕逃犯、打擊犯罪的執法行動，無須國會宣戰授權。

    最後王定宇則說：「民主、盟友、能力與法治定位，台灣與委內瑞拉完全不同。刻意混為一談，只是誤導。」

