陳亭妃騎遍台南37區 鐵馬勳章成亮點

立委陳亭妃鐵馬行動第3天，今在六甲區恆安宮出發，鐵馬妃妃旋轉勳章成為亮點，沿途詢問度高、索取踴躍。（圖由陳亭妃服務處提供）

陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動深入地方、傾聽民意，特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」源自民進黨立委王世堅說過的一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」打造出象徵信念與陪伴的勳章信物，並以「永遠環繞在37區的鐵馬妃妃」作為核心概念，象徵無論順境或逆境，始終在人民身邊，與市民同行。

陳亭妃表示，勳章設計最特別的是，勳章的圓盤代表台南37區，把具有台南代表性意向的孔廟（古蹟）、黑面琵鷺（生態）、虱目魚（漁業）、文旦（農業）整個呈現在裡面，然後把鐵馬妃妃採用可旋轉的設計，象徵8年把37區走透透，已經把台南藍圖做了最完整的規劃，從產業、漁業、農業、觀光、社會福利、交通、教育、體育、災害演練、警消福利、行動政府等，已經在政見發表當中向市民報告。

凡是參與鐵馬行動的朋友，只要在妃妃加油點現場掃描QRCode加入好友，就能獲得「妃妃勳章信物」。陳亭妃強調會把人民的信任與期待化為繼續前行的動力，堅定走在守護台南、改變台南的道路上。

立委陳亭妃鐵馬行動第3天，今在六甲區恆安宮出發。（圖由陳亭妃服務處提供）

