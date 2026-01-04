為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    對「新北老闆」說的一句話 劉和然：解決問題讓城市前進

    2026/01/04 09:58 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然表示，自己從擔任老師開始到現在的副市長，一直在做同一件事，就是解決問題，讓城市前進。（擷取自劉和然臉書）

    爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然，在臉書PO出「對新北老闆說的一句話」影片，模擬「市民頭家」擔任求職面試官的情境。劉和然表示，他從當老師開始到副市長，一直在做同一件事，就是解決問題，讓城市前進，執行力是他最大的特色，他擁有全方位經營一座城市的能力，因此可以勝任新北市長的工作。

    劉和然說，他從當理化老師開始，沿路從老師、主任、校長、教育局長、環保局長、市府副秘書長再到副市長，一直在做同一件事，「解決問題，讓城市前進」，不斷地做決定，讓各項工作可以推動地更順利。

    劉和然表示，他從拿粉筆變成拿鏟子或是拿掃把，都是在做基層的事，為了城市打拚，也在「做未來的事情」，教育是孩子的未來、環保是地球的未來，學教育是人文、傾聽，可以隨時聽到民眾的聲音；環保則是執行和行動，展現鐵腕，科學又有行動力。

    劉和然強調，擔任副市長具備統籌的能力、系統化的能力，帶領整個團隊，成為城市經營扎根的角色，聽到問題、解決問題，又可以到前線執行，尤其環保局不怕髒亂、不怕黑、往前衝，執行力是他最大的特色。

    被問到為何可以勝任新北市長的工作？劉和然說，他兼顧人文、科學，著重感性和理性，擁有全方位經營一座城市的能力，所以可以勝任這份工作，而且「隨時都可以上班」。

