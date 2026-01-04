為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    開新節目「總統鏡來講」突喊卡！ 陳水扁臉書爆這長官阻擋

    2026/01/04 09:18 記者王俊忠／台南報導
    4日上午，前總統陳水扁在臉書粉專發文指因行政院長卓榮泰下令不准播出，原訂1月4日上午10時阿扁主持首播的總統鏡來講線上節目就無法播出了！（圖擷取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁日前原本預告，2025年底12月28日主持「有夢上水」廣播節目專訪跨海通緝犯彭文正後，是此廣播節目的最後一集，並將轉戰《鏡新聞》主持「總統鏡來講」新節目，首集將在今年1月4日播出。但陳水扁今天在臉書發文說，因行政院長卓榮泰下令不准播出，否則要抓阿扁回監，無奈讓大家失望了！

    今年1月2日，陳水扁在臉書粉專預告阿扁來了！1個史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量，「總統鏡來講」於每週日上午10時在《鏡新聞》線上播出，並且在1月4日上午10時首播。

    但今天上午，陳水扁在其臉書粉專po文表示，原定今年1月4日首播「總統鏡來講」新節目，雖然NCC放行鏡新聞可以線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話聯絡證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，對於期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，他感到抱歉、讓大家失望了！

    中華民國前總統陳水扁。（資料照）

