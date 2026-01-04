為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宣布「Long Stay」嘉義後首日 柯文哲偕張啓楷一早衝菜市場拜票

    2026/01/04 08:52 記者林宜樟／嘉義報導
    民眾黨創黨主席柯文哲為支持者簽名。（記者林宜樟攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲為支持者簽名。（記者林宜樟攝）

    台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨創黨主席柯文哲昨宣布將擔任張啓楷競選總幹事，將「Long Stay」嘉義市，今天早上隨即開始拜票掃街行程，7點從永和市場掃街，與市場攤商及民眾握手問好，也有不少支持者搶著與柯文哲及張啓楷要簽名、合照。

    柯文哲與張啓楷先到配南宮向媽祖上香祭拜，祈求平安順利，接著到永和市場與民眾互動，向攤商問好，有來自外縣市的支持者跟隨，喊著「加油！凍蒜！」，請民眾支持民眾黨，支持張啓楷當選嘉義市長。

    柯文哲與張啓楷結束永和市場行程後，將到共和市場掃街，再走訪大天宮及嘉邑城隍廟，預計下午3點到3點50分將在嘉義市知名的文化路掃街，向民眾及來自各地的遊客拜票。

    柯文哲（右2）與立委張啓楷（右1）到配南宮上香。（記者林宜樟攝）

    柯文哲（右2）與立委張啓楷（右1）到配南宮上香。（記者林宜樟攝）

    柯文哲與張啓楷在永和市場與攤商互動。（記者林宜樟攝）

    柯文哲與張啓楷在永和市場與攤商互動。（記者林宜樟攝）

    柯文哲與張啓楷與攤商握手。（記者林宜樟攝）

    柯文哲與張啓楷與攤商握手。（記者林宜樟攝）

    永和市場的豬肉攤。（記者林宜樟攝）

    永和市場的豬肉攤。（記者林宜樟攝）

    永和市場的水果攤。（記者林宜樟攝）

    永和市場的水果攤。（記者林宜樟攝）

