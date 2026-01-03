拚台南市長初選 林俊憲溪北大團結造勢破萬人到場

立委林俊憲今天下午在新營長勝公園舉辦大溪北團結大會，現場湧進逾萬名支持者。（記者楊金城攝）

民進黨下屆台南市長初選只剩9天就要進行民調，立委林俊憲今天（3日）下午3點在新營長勝公園舉辦大溪北團結大會，現場湧進逾萬名支持者，林俊憲說，市政全方位規劃，未來新台南發展第一步從溪北大新營地區開始，讓所有市民住在台南最幸福；他強調，只有他在初選後才能團結最大力量，年底市長選舉絕對不能輸，台南一定要贏，才能確保2028年總統大選。

包括台南市長黃偉哲、議長邱莉莉、前農業部長陳吉仲、立委賴惠員、郭國文、林月琴、郭昱晴、18位議員和溪北各產業代表，都上台力挺林俊憲；陳吉仲細數林俊憲爭取農保喪葬補助、農業職業災害保險、農民退休金、農作物保險等政績，他掛保證只有林俊憲才有心、有能力為農漁民爭取福利、發展農業。

請繼續往下閱讀...

郭國文強調說，溪北未來不會邊緣化，只有南科化帶動地方愈來愈發展，呼籲民眾支持堅持台灣路線、新台南發展的林俊憲，「選錯人恐怕會走回頭路」。

林俊憲說，未來新台南發展從溪北開始，在新營、柳營、後壁、白河、麻豆、佳里都有科技等相關產業園區，創造就業機會，帶動商業和農業等發展，年輕人也不用再離鄉背井，新台南有農漁牧最好的農產品、高科技產業，住台南最幸福。

林俊憲承諾說，只要他做市長，立即啟動溪北捷運網規劃，從新營到白河、麻豆、學甲佳里有3條捷運，也有完整的福利政策顧老人、孩童和年輕人，他做市長讓人有信心、安心，能爭取中央最多資源，做人正派，也不會亂來，以後市民可檢驗他的政見，「對帳」有無實現。

立委林俊憲（中）今天下午在新營長勝公園舉辦大溪北團結大會，進場時爭相和他握手。（記者楊金城攝）

立委林俊憲（前左）為新營後援會授旗。（記者楊金城攝）

立委林俊憲（中）由立委郭國文（前右一）、賴惠員（前右二）陪同和民眾握手。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法