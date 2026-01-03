綠委修兩岸條例改名稱 陳偉杰批違憲：拿全民安全當選戰籌碼

國民黨新北市議員陳偉杰說，兩岸條例相關修法已逾越憲法界線，呼籲執政黨停止以政治動員取代務實治理。（陳偉杰提供）

民進黨立委提案修正《兩岸人民關係條例》，研議更名《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，刪除現行法條中的「地區」與「國家統一前」用語。國民黨新北市議員陳偉杰說，相關修法已逾越憲法界線，不僅在法理上自相矛盾，更是將台灣2300萬人民的生存安全視為選戰籌碼，呼籲執政黨停止以政治動員取代務實治理。

陳偉杰指出，《兩岸人民關係條例》法源基礎來自《中華民國憲法增修條文》第11條，明確界定兩岸關係為「自由地區」與「大陸地區」。在憲法架構未修正前，任何試圖透過下位法（條例）中更改名稱或刪除地區定義的行為，都是明顯違憲修法。

請繼續往下閱讀...

陳偉杰說，若執政黨要將兩岸關係定義為「國與國」，若執政黨真欲將兩岸關係定義為「國與國」，就應正面提出修憲，而非透過修法「偷渡」政治立場，痛批「不敢修憲就修法偷渡，這是對法治精神最嚴重的褻瀆！這種沒頭沒尾的修法除了自嗨，只會留下法理上的無窮後患。」

陳偉杰也說，綠營若要將兩岸關係定義為「國與國」，那現有的行政架構將面臨立即性的崩解。既然定位中華人民共和國為「外國」，那麼所有兩岸事務應全數移交外交部處理，「綠營敢成立外交部中國司嗎？這項修法要送到外交委員會審查嗎？」

陳偉杰指出，該提案選在2026年選舉前夕提出，動機不單純。面對民進黨施政不力、物價通膨與民怨四起，綠營再度祭出「抗中保台」的老招式。他呼籲，立法院應回歸民生法案，而非成為個別立委收割政治聲量的舞台，這種「先提案、後抹紅、再騙票」的三部曲，台灣人民早已看膩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法