憂林岱樺脫黨參選高雄市長？邱議瑩：要參加比賽就要遵守規則

民進黨高雄市長初選今（3）日在新北市辦理提名政見會，參選的黨籍立委邱議瑩會後受訪。因對手、綠委林岱樺在政見會中未有明確回應是否尊重初選結果、保證不脫黨參選，是否擔心林岱樺未來脫黨參選？邱議瑩說，她個人會遵守遊戲規則，黨的初選規則已定，既要參加比賽就要遵守規則，她一定會支持勝出者，但她也是對自己非常有信心，希望大家一起努力讓高雄更好。

邱議瑩表示，她在2024年總統、立委選舉時製作了「Team Taiwan」競選小物徽章，分送給行政院長卓榮泰等好友，也將它別在衣服上參加政見會，希望高雄要贏、台灣也要贏。

談到4位參選人表現，邱議瑩直言4人對市政都蠻熟悉的，也都有充分準備，她自己也花時間準備講稿、排練過幾次拿手版的順序與手勢，每位參選人在地方上都經常碰面，其實了解彼此對於市政的規劃願景，盼藉由電視政見發表會讓市民、全台灣人民了解她未來想為高雄做什麼、提出哪些政見，也希望藉此讓大家更了解「邱議瑩」這個人。

被問及對自己政見會表現打幾分？邱議瑩說，「分數不能自己打，讓大家來打」，但她認為自己有盡全力表現。

