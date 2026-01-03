為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    憂林岱樺脫黨參選高雄市長？邱議瑩：要參加比賽就要遵守規則

    2026/01/03 16:39 記者黃子暘／新北報導
    民進黨高雄市長初選今（3）日在新北市辦理提名政見會，參選的黨籍立委邱議瑩會後受訪。（記者黃子暘攝）

    民進黨高雄市長初選今（3）日在新北市辦理提名政見會，參選的黨籍立委邱議瑩會後受訪。（記者黃子暘攝）

    民進黨高雄市長初選今（3）日在新北市辦理提名政見會，參選的黨籍立委邱議瑩會後受訪。因對手、綠委林岱樺在政見會中未有明確回應是否尊重初選結果、保證不脫黨參選，是否擔心林岱樺未來脫黨參選？邱議瑩說，她個人會遵守遊戲規則，黨的初選規則已定，既要參加比賽就要遵守規則，她一定會支持勝出者，但她也是對自己非常有信心，希望大家一起努力讓高雄更好。

    邱議瑩表示，她在2024年總統、立委選舉時製作了「Team Taiwan」競選小物徽章，分送給行政院長卓榮泰等好友，也將它別在衣服上參加政見會，希望高雄要贏、台灣也要贏。

    談到4位參選人表現，邱議瑩直言4人對市政都蠻熟悉的，也都有充分準備，她自己也花時間準備講稿、排練過幾次拿手版的順序與手勢，每位參選人在地方上都經常碰面，其實了解彼此對於市政的規劃願景，盼藉由電視政見發表會讓市民、全台灣人民了解她未來想為高雄做什麼、提出哪些政見，也希望藉此讓大家更了解「邱議瑩」這個人。

    被問及對自己政見會表現打幾分？邱議瑩說，「分數不能自己打，讓大家來打」，但她認為自己有盡全力表現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播