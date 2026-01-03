柯文哲拜會藍綠 張景森：就讓黃國昌畢業吧

民眾黨前主席柯文哲昨（2）日陪同白委陳昭姿到立法院拜會藍綠立委，其中與民進黨總召柯建銘同匡的畫面再次成為政壇焦點。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲昨（2）日陪同白委陳昭姿到立法院拜會藍綠立委，其中與民進黨總召柯建銘同匡的畫面再次成為政壇焦點，行政院前政務委員張景森今（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間。「黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓他畢業吧，他的寫真集我會買一本！」

民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿昨拜會立法院民進黨團，就「人工生殖法」代理孕母議題尋求支持。民進黨團總召柯建銘表示，該案將循行政院版立場，並期盼柯文哲幫忙總預算案與軍購。柯文哲則笑回，「該處理還是要處理，看怎麼處理」，雙方互動引發「綠白合」聯想。

請繼續往下閱讀...

張景森說，他一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間。柯文哲昨天的動作，已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黄國昌的中二搗蛋路線，不打算再做傅崐萁的小弟，這應該是正確的第一步！

張景森表示，他要奉勸民眾黨立院黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該删就刪，該過就過。大法官、NCC、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲！「黄國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓他畢業吧，他的寫真集我會買一本！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法