綠委擬修兩岸人民關係條例 藍批拿「恐共猛藥」止渴、「玩火自焚」

國民黨今日批評民進黨近來在兩岸議題上的操作，已經不只是政策選擇的分歧，而是明顯走向一條高風險、低回報的政治歧路，從不斷升高的政治語言，到試圖在法制層面挑戰既有兩岸框架，宛如拿「恐共猛藥」止渴，引外患以解內憂，並痛批這是「玩火自焚」。（國民黨提供）

綠營立委最近提案修正「兩岸人民關係條例」，擬把「兩岸」改名為「台灣與中華人民共和國」，並刪除「國家統一」用語，國民黨今日下午批評，民進黨近來在兩岸議題上的操作，已經不只是政策選擇的分歧，而是明顯走向一條高風險、低回報的政治歧路，從不斷升高的政治語言，到試圖在法制層面挑戰既有兩岸框架，宛如拿「恐共猛藥」止渴，引外患以解內憂，並痛批這是「玩火自焚」。

國民黨表示，民進黨這一帖過量的「恐共猛藥」，雖然短暫刺激支持者情緒，卻正在為整個社會累積更大的風險，當內政失能、民意疲乏、社會焦慮難以安撫時，民進黨選擇的不是回頭面對治理問題，而是持續把焦點推向對岸，表面上是「強硬護台」，實際上卻是「飲鴆止渴」，以高張對抗掩飾內憂無解的現實。

國民黨指出，令人憂心的是，綠營這種策略並非停留在口號層次，而是逐步落實到制度與法律語言之中，當政治人物試圖透過修法、改名、重新定義兩岸關係的法律基礎，去製造象徵性的「政治勝利」，實際效果卻是將台灣推向更難回頭的對抗軌道，這種作法不是戰略定錨，而是「玩火自焚」。

國民黨表示，在民進黨的治理框架裡，兩岸議題正在被當成轉移施政失敗的工具，對賴清德總統而言，當能源、物價、財政、司法信任等內部問題層層堆疊，卻遲遲拿不出讓社會安心的解方時，唯一還能動用的，只剩下對外衝突所帶來的政治動員效果，這正是典型的「引外患以解內憂」，但「再多的台獨、仇中、反共口號，都只是民進黨投機者，把人民的恐懼當猛藥，救急自己摇摇欲墜的民意與無能執政，最後害的不是敵人，而是自己。」

