    首頁 > 政治

    初選若敗是否脫黨參選？林岱樺：制度公平就沒有脫黨參選的可能

    2026/01/03 16:29 記者黃子暘／新北報導
    民進黨高雄市長初選提名政見會今（3）日在新北市辦理，參選的黨籍立委林岱樺盛裝出席。（記者黃子暘攝）

    民進黨高雄市長初選提名政見會今（3）日在新北市辦理，參選的黨籍立委林岱樺盛裝出席。（記者黃子暘攝）

    民進黨高雄市長初選提名政見會今（3）日在新北市辦理，參選的黨籍立委林岱樺在會中未能於限制時間內明確回應是否會尊重制度、團結支持初選勝出者、承諾不脫黨參選，她在會後受訪時再度被問及此事時直言，「團結不是一句話，只要制度公平，就沒有脫黨參選的可能」。至於何謂「制度公平」？林岱樺說，「黨的部分已經講得很清楚了，就照著現在的程序在走，包括今日政見會也是一個公平制度的步驟」。

    林岱樺指出，制度公平，就沒有脫黨參選的可能，她提出的產業政策是扎實爬梳高雄目前產業困境、人民期望後，由下而上、以民為主地提出的前瞻性政策，「一纜二塔三黃金」 、三大護國產業、10大AI政見都是實在呼應科技護國；「高雄要團結，團結不是一個口號」，她重申，只要參選制度公平，就沒有脫黨參選的選項。

    此外，被問及政治首長性格，林岱樺表示，首長要撇開意識型態、藍綠分別，要有領導力，要知道問題、有解決問題的政策執行力，「有能力的人解決問題，沒本事的人怨天怨地」，她會讓市民看見高雄的方向在哪，她的證見是有史以來最有感、最易懂的政見，直接切入核心，也就是執行力、領導力。

    現場媒體提問她的穿搭、對政見會表現打幾分？林岱樺指出，這是對高雄市民、台灣人民很重要的報告場合，所以用正式且時尚的穿搭參與，打拚靠自己，分數交給高雄市民，結果交給老天爺。

