10年市政、10年立委 賴瑞隆：承擔高雄邁向下一個黃金10年

立委賴瑞隆出席民進黨2026高雄市長提名電視政見發表會。（記者陳逸寬攝）

民進黨2026高雄市長提名電視政見發表會今天（3日）下午舉行，立委賴瑞隆說，他有10年高雄市政經驗、10年立委歷練，早已參與高雄成長，盼能承擔高雄、邁向下一個黃金10年。

賴瑞隆說，人生第一份政治工作是擔任蘇貞昌院長助理，隨後在勞委會追隨陳菊院長，進入高雄市府後，歷經建設、觀光、新聞局長和海洋局長，前後10年政務官經歷，早已參與其中。

他提到，陳其邁市長當年推倒圍牆、打開港灣，第一個往水裡（港灣）丟東西的人就是他，2013邀請黃色小鴨游亞灣模式，後來更邀請五月天到高雄辦大型演唱會，為演唱會經濟暖身。

10年立委期間，連續19個會期獲公督盟優秀立委肯定，並為高雄爭取累計超過6千億經費；初選期間提出12場政見願景，涵蓋產業、交通、觀光、文化、社會福利、農漁與區域均衡。

他強調，他是唯一提出亞灣3.0「大亞灣計畫」候選人，將以58公頃205兵工廠用地導入TOD，配合規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，打造大高雄均衡發展。

賴瑞隆呼籲，台灣國內外情勢交迫，咱高雄人心頭更加要抓乎定，他回顧高雄一路走來，正是憑著勇氣與抉擇，讓全世界看見城市對進步的執著。

他喊話，這次不能再讓高雄人失望，要堅定守住高雄，他正是最有能夠守住高雄的人，誓言帶著10年市府、10年立委經驗承擔接棒，讓高雄邁向下一個黃金10年。

