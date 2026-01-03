綠營彰縣初選須簽切結書繳百萬本票 議員賴清美不滿、黨部說原因

民進黨彰化縣黨內提名初選已敲定時程，但新增登記參選人必須簽下切結書暨100萬元個人本票的條款，引發縣議員賴清美不滿，直批離譜。（民進黨彰化縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨內提名初選已敲定時程，但新增登記參選人必須簽下切結書暨100萬元個人本票的條款，引發縣議員賴清美不滿，直批離譜。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，尊重每個人的意見，改革都有陣痛期，基於捍衛選舉清廉與清白，只要不違紀就不會受到影響。

賴清美指出，以往在黨內登記參選，要繳交登記費與保證金，如今卻還要簽下「反賄選及違紀參選切結書暨壹佰萬元個人本票」，此舉令人無言，因為她這輩子也沒有簽過本票，這像是討債詐騙集團要人家簽本票才放人一樣嗎？讓人覺得很有壓力，未來本票要如何處理，想想真是恐怖。

對於黨內議員的議論聲音，楊富鈞強調，新增條款在其它縣市也曾經施行過，並非彰化縣自創條款，但確實這是第一次在彰化縣實施，原因就是為了維護黨內初選的清廉與清白，切勿以身試法。

楊富鈞表示，因為以往曾經發生過黨內初選買票情事，也有人在落敗後又脫黨參選，或是拿到了政黨推薦書，卻不辦理登記參選，這對縣黨部，以及其它爭取提名人都是一大傷害。而這次參加初選要簽切結書暨個人本票，這都是制式規格，也不必拿出現金來，只要合法不違規，根本就不會造成影響。

楊富鈞說，改革必有陣痛期，新增條款也是經過縣黨部執委會的討論與通過，這次首次適用在彰化縣提名作業，也是經過整體深思熟慮的結果。

