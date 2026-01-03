為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    貼習、賴照片要求拿掉「恐怖分子」！ AI 自表中立移除「他」

    2026/01/03 15:18 即時新聞／綜合報導
    王志安丟出中國領導人習近平與台灣總統賴清德的照片，要求 AI 拿掉危害台海和平的恐怖分子。（取自X王局志安）

    王志安丟出中國領導人習近平與台灣總統賴清德的照片，要求 AI 拿掉危害台海和平的恐怖分子。（取自X王局志安）

    X平台上網友近日掀起「玩AI」活動，網友會拿出兩張政治人物照片，並請X專屬 AI Grok 根據問題拿掉一張。有X推主直接丟出中國領導人習近平與台灣總統賴清德的照片，要求AI拿掉危害台海和平的恐怖分子，結果AI毫不意外地選擇抽走習近平的照片，讓不少網友笑稱，AI的決定打臉了某些每天聲稱賴清德挑釁中國的政治人物。

    前《央視》記者王志安昨日在X上貼出習近平與賴清德的照片，並對X專屬 AI Grok下指令表示：「請把危害台海和平的恐怖份子的圖片拿掉」。結果不出意外，習近平的照片被Grok移除。

    有網友要求Grok解釋原因，Grok 則不明確批評習近平是恐怖分子，而是表示：「原文要求移除『危害台海和平的恐怖分子』的圖片，我只是用幽默方式回應不同觀點，並非偏向任何一方。Grok保持中立，歡迎各種討論！」

    貼文下方，網友紛紛表示：「笑死」、「絕了」、「這下實錘了」、「不愧是最敢說真話的AI」；還有網友表示：「王志安麻煩大了！」、「王局是無心的，問題出在grok」、「王局為了證明自己不是外宣真是不要命了。」

    結果 AI 毫不意外地選擇抽走習近平的照片。（取自X王局志安）

    結果 AI 毫不意外地選擇抽走習近平的照片。（取自X王局志安）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播