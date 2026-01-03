貼習、賴照片要求拿掉「恐怖分子」！ AI 自表中立移除「他」2026/01/03 15:18 即時新聞／綜合報導
王志安丟出中國領導人習近平與台灣總統賴清德的照片，要求 AI 拿掉危害台海和平的恐怖分子。（取自X王局志安）
X平台上網友近日掀起「玩AI」活動，網友會拿出兩張政治人物照片，並請X專屬 AI Grok 根據問題拿掉一張。有X推主直接丟出中國領導人習近平與台灣總統賴清德的照片，要求AI拿掉危害台海和平的恐怖分子，結果AI毫不意外地選擇抽走習近平的照片，讓不少網友笑稱，AI的決定打臉了某些每天聲稱賴清德挑釁中國的政治人物。
前《央視》記者王志安昨日在X上貼出習近平與賴清德的照片，並對X專屬 AI Grok下指令表示：「請把危害台海和平的恐怖份子的圖片拿掉」。結果不出意外，習近平的照片被Grok移除。
有網友要求Grok解釋原因，Grok 則不明確批評習近平是恐怖分子，而是表示：「原文要求移除『危害台海和平的恐怖分子』的圖片，我只是用幽默方式回應不同觀點，並非偏向任何一方。Grok保持中立，歡迎各種討論！」
貼文下方，網友紛紛表示：「笑死」、「絕了」、「這下實錘了」、「不愧是最敢說真話的AI」；還有網友表示：「王志安麻煩大了！」、「王局是無心的，問題出在grok」、「王局為了證明自己不是外宣真是不要命了。」
喂，@Grok，请把危害台海和平的恐怖分子的图片拿掉。 pic.twitter.com/TEI4RjdJQs— 王局志安 （@wangzhian8848） January 2, 2026
結果 AI 毫不意外地選擇抽走習近平的照片。（取自X王局志安）