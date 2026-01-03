藍白卡今年度總預算 這些國防裝備受影響

藍白持續卡今年度中央政府總預算，根據國防部送交立法院的報告，總預算案若未能通過，包括「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」等都將受影響。（資料照）

藍白持續卡今年度中央政府總預算，立法院財政委員會5日將邀請相關部會報告影響範圍。根據國防部送交立院報告，總預算案若未能通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，包括「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」等都將受影響。

國防部強調，中共上週在台海周邊進行軍演，加上共軍將具備武力犯台能力，在敵情威脅嚴峻之際，「時間」已成為防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間。若能儘速審查預算，確保資源穩定挹注，才能展現捍衛民主的決心，並在動盪的印太局勢中站穩腳跟。

國防部指出，115年度國防部歲出預算編列5614億元，較114年度增加875億元，總預算案若未能如期通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在115年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。

國防部表示，近年中共威脅不斷提高，其「由訓轉演、由演轉戰」可能性大幅提高，因應急遽陡升情勢，在「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導下，國軍需快速籌建嚇阻戰力，遏制灰色地帶襲擾，若未獲足額預算，受影響計「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」 與 「M-2000等7型機零附件戰備存量需求」等200億元。

為確保國軍在高強度衝突環境中，提高人員作戰持續力，維持武器裝備運作，透過提升部隊訓練、個人防護裝備、醫療救護設備及後勤支援補給等，以鞏固部隊戰力，若未獲足額預算，受影響計「戰鬥個裝」、「F-16型機後續訓練」、「5.56公厘步槍鋼心彈」、「推動14天擴編動員」及「軍事教育訓練」等88億元。

此外，在照顧國軍上，受影響的包括「調增各級部隊基本維持定額業務費（營級月增1萬1700元、連級月增1萬500元）」、「調高生育補助至每胎10萬元」及「生活營舍修繕」等43億元。

