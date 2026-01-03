為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國秀衛星照片恐嚇沈伯洋 外交部：喪失文明底線

    2026/01/03 14:21 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    中國官媒配合網紅操作，針對性攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊遂行威嚇。外交部今（3）日對中國此長臂管轄及跨境鎮壓的惡劣行徑予以嚴厲譴責，痛批中國喪失文明底線，令人深為不齒。外交部重申，兩岸互不隸屬，中國對我國人民無管轄權。

    外交部今天指出，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，不但已違反「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

    外交部對中國恐嚇我國人，並企圖遂行其長臂管轄及跨國鎮壓的惡劣行徑予，以嚴厲譴責；外交部並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。

    外交部再次重申，中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。受跨國鎮壓迫害的國人均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者均應受到法律制裁。

    外交部表示，將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全；並同時呼籲國際社會，同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播