拚台南市長初選 陳亭妃：「東山再起」、願做最大的「桶箍」

立委陳亭妃（中）舉辦「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，在東山碧軒寺前造勢。（記者楊金城攝）

民進黨台南市長初選一對一拚戰進入關鍵階段，立委陳亭妃舉辦「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，今天（3日）第二天從溪北東山碧軒寺出發，繞行白河區、新營區等地向鄉親拜託。立委林俊憲今天下午3點在新營長勝營區公園舉辦大溪北團結大會造勢。

民進黨台南市長初選民調作業將在1月12至14日進行，陳亭妃今天上午8點半在大批支持者歡迎下，抵達東山碧軒寺參拜祈求勝選，並向群眾喊話，也暗諷對手，「不是只有選舉才來」、「有農損，忽然有人出來說他爭取的」、「亭妃63年次，比別人卡肖年（年輕），50歲出頭，正是當衝、當勇為大家打拚」。

陳亭妃說，這8年來，她從未離開過台南溪北地區，一直蹲點為民眾解決農業、農產、用水、治水、建設等問題，她小時候就住在新營，對溪北非常了解，對溪北建設、市政問題只有她做得到，她已準備好了，今天從東山騎鐵馬出發，就是希望8年來的努力從「東山再起」，戰到最後一刻贏得市長初選提名，最終在年底市長選舉勝選。

陳亭妃並承諾說，對大台南市政藍圖都已規劃好了，未來以「行動政府」概念推動市政，將大台南視為一個家，不分偏鄉、不分山海全方位發展。

對於市長初選後是否造成民進黨黨內分裂？陳亭妃表示，初選以來她受到許多攻擊、抹黑，但她都忍耐，「吞下去」，視為對自己最大的磨練、考驗，一路走下去，為的就是選後的團結，願做最大的「桶箍」，如果她獲得市長提名，選後將向不分黨派的議員請益爭取支持，「團結沒有問題」，而且民進黨市長初選就是個階段，初選後大家團結、往前邁進才是最重要。

