2028若政黨輪替需不需要堅強國防？ 粉專讚黃暐瀚「突破盲腸」

藍白立委去年12月30日聯手在立法院程序委員會第5度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，資深媒體人黃暐瀚昨發文力挺軍購，同時呼籲外界勿混淆「特別條例」與「預算案」，強調即使2028年出現政黨輪替，台灣仍須有堅強國防以確保民主。對此，臉書粉專「MR.柯學先生」直呼「黃暐瀚突破盲腸」。

粉專「MR.柯學先生」今發布1張圖卡，內容提及「黃暐瀚再轟國民黨，提高防衛是為了讓政治意見不同的你我，確保在台澎金馬這塊土地上，繼續論述、繼續生存、自由的投票，軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物。」

黃暐瀚續指，如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？需不需要？

「MR.柯學先生」粉專PO文直指，「黃暐瀚突破盲腸，所以國民黨當總統就不用軍購了是不是？」

大量網友看到貼文後留言，有人說「藍白兩黨就像是一個恐怖情人，得不到民心就想毀了他」、「說到重點了…『牠們』不需要保護台灣，『牠們』直接出賣台灣人、把台灣送給中南海交換極大的利益，哪管台灣人死活？」、「中華民國內真的充斥著吃裡扒外的親中政客」。

