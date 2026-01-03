為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2028若政黨輪替需不需要堅強國防？ 粉專讚黃暐瀚「突破盲腸」

    2026/01/03 14:59 即時新聞／綜合報導
    國民黨與民眾黨委員於去年12月30日在程序委員會以人數優勢，第5度封殺國防特別預算。（資料照）

    藍白立委去年12月30日聯手在立法院程序委員會第5度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，資深媒體人黃暐瀚昨發文力挺軍購，同時呼籲外界勿混淆「特別條例」與「預算案」，強調即使2028年出現政黨輪替，台灣仍須有堅強國防以確保民主。對此，臉書粉專「MR.柯學先生」直呼「黃暐瀚突破盲腸」。

    粉專「MR.柯學先生」今發布1張圖卡，內容提及「黃暐瀚再轟國民黨，提高防衛是為了讓政治意見不同的你我，確保在台澎金馬這塊土地上，繼續論述、繼續生存、自由的投票，軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物。」

    黃暐瀚續指，如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？需不需要？

    「MR.柯學先生」粉專PO文直指，「黃暐瀚突破盲腸，所以國民黨當總統就不用軍購了是不是？」

    大量網友看到貼文後留言，有人說「藍白兩黨就像是一個恐怖情人，得不到民心就想毀了他」、「說到重點了…『牠們』不需要保護台灣，『牠們』直接出賣台灣人、把台灣送給中南海交換極大的利益，哪管台灣人死活？」、「中華民國內真的充斥著吃裡扒外的親中政客」。

    相關新聞請見︰

    竟無視中共對台軍演 藍白第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案

    力挺軍購案 黃暐瀚：若2028換人當總統「台灣需不需要堅強國防」

    粉專「MR.柯學先生」今發布圖卡。（圖擷取自「MR.柯學先生」臉書粉專）

