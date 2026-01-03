為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    管碧玲未取消聚餐遭攻擊！ 多年不評論政治的丈夫心疼發聲

    2026/01/03 13:45 即時新聞／綜合報導
    管碧玲與許陽明。（管碧玲服務處提供）

    管碧玲與許陽明。（管碧玲服務處提供）

    共軍近日實施圍台軍演實彈射擊，海委會主委管碧玲去年12月31日中午與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館舉辦惜別會餐敘，引發外界疑慮。管碧玲說未取消餐會，是為了替兩位對海巡有卓越貢獻的幹部舉辦惜別餐會，她願承擔責任。對此，管碧玲的丈夫許陽明也罕見發聲表示，中國軍事演習已經進入新型態，如果中國以後都來這一套，那以後相關的單位與人員，都不要吃飯睡覺了嗎？他也呼籲：「對台灣的日常，我們確實要有新的認知與準備。」

    管碧玲先前在臉書解釋，該場聚餐是特別為了幫兩名對海巡有卓越貢獻的幹部舉辦的惜別餐會，為了感謝他們的付出而照常舉辦，她也願意承擔所有批評。文章一出，有大量海巡眷屬力挺，連國民黨前立委游毓蘭都現身力挺，暖心地替管碧玲加油打氣。然而，不少藍營人士仍持續以此攻擊。

    對此，許陽明今日透過管碧玲的臉書粉專發文表示，最近發現台灣危機感越來越重，他要揚棄多年不公開政治評論的隱忍。「我要表達作為一個國民與市民的義務，說出我的家國思慮。」

    許陽明說，中國這次的軍事演習新型態，絕對會繼續走鋼索步步進逼。這次開始前所未有的「演習任務完成，但不立刻宣布結束」，一定會成為「沒有定義」的「不定型新常態」。中國更可能讓每日的侵擾，達到一種每日「無定義但常態性的不定型軍演」，甚至應該也敢演出「不定地點不定時」，甘冒國際大不韙的「快閃軍演」，企圖用沒有規則、模糊、曖昧、不確定而無法預估的擾動、驚恐與恫嚇台灣的日常。

    許陽明表示，在海委會年度的擴大會議後，聚餐歡送從現在海委會的海保署草創開始，建樹有功、任副主任委員，服務八年後歸建的幹部；與歡送服務46年的分署長，可說是勞苦功高的海上英雄退伍。在此時間點，演習後的隔天，年底擴大會議後聚餐根本沒有問題！歡送惜別資深有功人員更是應該而沒有任何問題！而且任何時刻，都有海巡人員在各海域，不眠不休地執勤守望海疆。「請問，有過分了嗎？」

    許陽明說，以後就算中國軍演都不明說「宣布結束」，其實不足為奇，日後如果中國軍演都在停止後，但就是不再「宣布結束」，我們要如何應處？「如果中國以後都來這一套，那以後相關的單位與人員，都不要吃飯睡覺了嗎？台灣的韌性在哪裡？」最後他也呼籲：「對台灣的日常，我們確實要有新的認知與準備。」

