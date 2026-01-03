高虹安承諾慈雲空橋2025全區完工跳票 竹市議員嘆政治操作扭曲公共建設

新竹市長高虹安2022年承諾2025年慈雲空橋全區完工，但此政見已確定跳票，新竹市議員曾資程嘆高虹安政治操作扭曲公共建設，自己獲政治利益，卻犧牲居民權益。（曾資程提供）

新竹市長高虹安2022年競選市長時，對關埔地區居民承諾慈雲空橋全區12座要在2025年完工，如今2026年，關埔慈雲空橋1座也未完工，高虹安的政見承諾確定跳票，市議員曾資程感嘆高虹安的政治操作扭曲公共建設初衷，並還原關埔慈雲空橋規畫的前世今生，認為政治人物不能只想獲取政治紅利，負責任的政策，不是喊口號，而是尊重都市計畫，透過細節討論與凝聚共識，讓公共資源發揮最大效益。

曾資程說明，關埔地區的空中行人步道橋，不是一夕間冒出的政策構想，是歷經多年地方陳情、議會監督與都市計畫討論的公共建設議題。關埔慈雲空橋的需求，是居民與里長反映慈雲路車流量大、道路寬達30公尺，人車衝突嚴重，學童與長者過街風險高，他接獲陳情後，率先在議會提出相關提案，多次質詢市府，要求將空橋納入整體都市計畫檢討，而不是零星、片段地處理。

曾資程說，爭取空橋，不是為蓋建設而蓋建設，而是希望依照通過的都市計畫內容，讓空橋成為完整人行路網的一環，合理串接住宅區、學區與生活圈。但需要專業評估與長期規劃的關埔慈雲空橋，卻在2022年被快速推入選舉攻防中。當時高虹安競選期間提出2025年慈雲路空橋全區完工承諾，卻忽略都市計畫的現實限制。事實上，原先規劃串接的部分空橋節點，涉及私有土地尚未開發，是全區完工的結構性破口，卻被當成高虹安的政治口號對外宣示。

他說，市府後續又提出跨慈濟路銜接關埔國小的空橋構想，讓關埔地區恐堆疊出一座又一座計畫外空橋，如今市府發包的關埔慈雲空橋第1-4座空橋完工之日遙遙無期，居民從期待變失望，公共政策與資源也被淹沒在政治口水中。

市府表示，慈雲空橋工程進度達57%，將進入結構吊裝與橋面施作的關鍵階段。預計從10日起進行封路作業，包括北向及南向都有全線封閉的相關措施，提醒市民依現場交通指示通行。

