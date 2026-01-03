為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨彰化縣議員10選區提名24席 初選時程拍板

    2026/01/03 13:18 記者劉曉欣／彰化報導
    民進黨彰化縣議員10選區提名24席時程出爐了！（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣議員10選區提名24席時程出爐了！（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部執委會昨天（2日）晚間開會敲定縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長初選時程，將於1月12日到16日受理登記，每人限登記1項，協調不成就進行民調，1月底前完成民調與提名，在確定母雞之後，小雞能整備作戰！

    民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，黨內初選將於1月5日公告，每人只能登記1項，以利選務工作推進與黨內團結。

    彰化縣因第一選區（彰化區）人口減少席次少1席，將應選12席，第4選區（員林區）人口增加，席次增加到9席，全縣也新增1席山地原住民，總計今年應選出55席議員，比現有增加1席。 民進黨彰化縣現有17席議員，10選區提名24席。

    彰化縣民進黨各區縣議員與提名席次：

    第1選區（彰化區）提名5席（含1席女性）；現任5席（許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢）

    第2選區（鹿港區）提名3席；現任2席（藍駿宇、楊妙月）

    第3選區（和美區）提名3席；現任3席（周君綾、賴清美、蕭文雄）

    第4選區（員林區）提名3席；現任1席（張欣倩）

    第5選區（溪湖區）提名2席；現任1席（劉珊伶）

    第6選區（田中區）提名2席；現任2席（詹琬惠、許書維）

    第7選區（北斗區）提名2席；現任1席（李俊諭）

    第8選區（二林區）提名2席；現任2席（洪子超、洪騰明）

    第9選區（平地原住民）提名1席；現任0席

    第10選區（山地原住民）提名1席；現任0席

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播