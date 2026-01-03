民進黨彰化縣議員10選區提名24席 初選時程拍板

民進黨彰化縣議員10選區提名24席時程出爐了！（民進黨彰化縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨部執委會昨天（2日）晚間開會敲定縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長初選時程，將於1月12日到16日受理登記，每人限登記1項，協調不成就進行民調，1月底前完成民調與提名，在確定母雞之後，小雞能整備作戰！

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，黨內初選將於1月5日公告，每人只能登記1項，以利選務工作推進與黨內團結。

請繼續往下閱讀...

彰化縣因第一選區（彰化區）人口減少席次少1席，將應選12席，第4選區（員林區）人口增加，席次增加到9席，全縣也新增1席山地原住民，總計今年應選出55席議員，比現有增加1席。 民進黨彰化縣現有17席議員，10選區提名24席。

彰化縣民進黨各區縣議員與提名席次：

第1選區（彰化區）提名5席（含1席女性）；現任5席（許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢）

第2選區（鹿港區）提名3席；現任2席（藍駿宇、楊妙月）

第3選區（和美區）提名3席；現任3席（周君綾、賴清美、蕭文雄）

第4選區（員林區）提名3席；現任1席（張欣倩）

第5選區（溪湖區）提名2席；現任1席（劉珊伶）

第6選區（田中區）提名2席；現任2席（詹琬惠、許書維）

第7選區（北斗區）提名2席；現任1席（李俊諭）

第8選區（二林區）提名2席；現任2席（洪子超、洪騰明）

第9選區（平地原住民）提名1席；現任0席

第10選區（山地原住民）提名1席；現任0席

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法