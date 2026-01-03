沈伯洋遭中共「肉搜」威嚇 數發部：嚴正譴責已要求Meta下架

曾多次遭中國官方點名攻擊的資訊戰研究專家、民進黨立委沈伯洋，近日再度成為中國攻擊目標。中國官媒「今日海峽」及特定社群平台博主陸續釋出衛星影像，公開標註沈伯洋位於台北、鄰近大安森林公園的居住地與工作地點，聲稱是「2026新年大禮」，意圖藉由科技手段進行威嚇。

對此，數位發展部今（3）日發表嚴正聲明，強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）行為，並表示已於第一時間與Meta等社群平台進行交涉，要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。

數發部表示，使用商用衛星影像標記個人住所，已構成嚴重侵犯隱私，甚至可能觸犯跟騷相關法令，此種透過數位工具進行的脅迫行為，已對民主社會構成重大威脅。

數發部表示，目前已於第一時間與Meta等社群平台進行交涉，要求平台方針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架，並持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散，同時呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。

