步步進逼！ 美智庫：中共海警侵台鄰接區「假執法、真封鎖」

中共日前對台發動所謂「正義使命-2025」針對性軍演恫嚇，目前已宣稱結束。美國「戰爭研究所」（ISW）近日發布特別報告指出，此次演習中共出動多達14艘海警船，不僅首度在封鎖演習中巡邏東沙群島周邊，更直接闖入台灣24浬鄰接區，甚至逼近馬祖、烏坵不到2浬。報告分析，中共意在演練以「海警執法」為幌子，實質封鎖我國，以此營造國際法上的「正當性假象」，美台軍方必須識破這等把軍事行動包裝成警察執法的手段。

根據 ISW報告分析，中共在此次演習中採取「海軍與海警協同」的戰術模式，類似其在南海的一貫手法。報告指出，共軍計畫在封鎖台灣時，利用海警船攔截台灣的商業與非軍事公務船，藉此宣稱是「執法行動」而非戰爭行為，企圖在國際輿論上降低外國干預的正當性；而解放軍海軍艦艇則在外圍負責「反介入/區域拒止」（A2/AD），阻擋美日等國援軍。

報告特別點出，此次中共海警船的活動範圍極具挑釁意味，不僅有約8艘進入台灣本島的鄰接區，打破了台灣主權領土外的最後緩衝區；在金馬外離島方面，海警船更分別逼近烏坵1.6浬及馬祖1.3浬，完全無視我方禁限制水域。此外，這也是首次有紀錄顯示中共海警在封鎖演習期間，配合軍方在東沙群島周邊進行巡邏。

儘管中共試圖透過這種「切香腸」戰術步步進逼，但ISW報告也強調，美台不應被此類演習嚇阻。報告建議，台灣與美國的軍事規劃者應從這一系列封鎖演習中，拼湊出解放軍攻台計畫的完整圖像，尤其是海警與海軍的交接與分工模式。報告警告，若任由中共透過此類演習成功嚇阻美國對台的政治與軍事支持，只會讓北京食髓知味，進一步採取更大膽的侵略行動。

