國民黨籍宜蘭議長張勝德爭取黨內提名選縣長 首場造勢陣仗大

宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲爭取國民黨提名參選宜蘭縣長，「由誰出戰」未達共識，中央黨部近期將進行協調，張勝德今早在冬山鄉舉辦首場造勢，藍營地方大老相繼入場，就連爸爸、前議長張建榮也現身力挺，參選陣仗大。

張勝德今天在冬山鄉舉辦縣長提名問政懇託會，現場湧入數百位支持者，前議長張建榮、前立委林建榮出席外，藍營縣議員幾乎到齊，還有無黨籍議員前來支持，宜蘭市長陳美玲、羅東鎮長吳秋齡及壯圍鄉長沈清山等人也出席。

張勝德說，冬山是宜蘭縣最大的鄉，希望從這裡出發、象徵「起手式」後，依序在各鄉鎮市舉辦懇託會，藉此獲取所有縣民認同，並有信心能夠整合地方贏得支持，最終拿下縣長勝選。

他說，目前還未確定中央協調日期，會靜候通知，黨中央有訂定規則，協調後若無結果，就是進入初選模式，至於初選要怎麼做，在協調中會提出好辦法，並尊重黨決議，盼支持者在黨內提名與民調機制中力挺他。

國民黨宜蘭縣議會黨團副書記長楊弘旻說，議長張勝德跟立委吳宗憲，都是黨內非常優秀人才，但「人親土親」，因此會比較支持在地人，希望在地人才可以出線，期望透過懇託會，展現地方的團結。

立委吳宗憲說，議長張勝德多跟地方溝通、分享想法很好，他也告訴大家，議長有任何活動都要參加、支持，即使是支持他，只要議長辦活動有時間就過去，他跟議長也一直都有共識存在，彼此是「戰友」、「夥伴關係」，沒有任何惡性競爭。

