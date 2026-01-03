為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳建仁出任中研院長被批「酬庸」 杜承哲嗆：他的等級不必討好任何人

    2026/01/03 13:48 即時新聞／綜合報導
    陳建仁。（資料照）

    陳建仁。（資料照）

    總統賴清德昨日核定新任中研院院長為前副總統、中研院士陳建仁，不過有部分人士指控賴指派陳建仁當中研究長是「酬庸」。對此，澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲直言，「陳建仁的等級，就是他早已不需要答應任何人間的請求，除非他想」。

    針對陳建仁出任中研究長一事，杜承哲今轉發網友PO文聲稱「顏色對了，位置永遠都有」。話鋒一轉，杜承哲酸說，「當假帳號連陳建仁都能攻擊的時候，你就知道這些人為了達到目的，已經完全沒有是非了。陳建仁的等級，就是他早已不需要答應任何人間的請求，除非他想。」

    消息曝光後，許多網友相繼留言表達看法，有人說「他的成就放在全世界，想去哪都可以，雖然他不會去理會那些雜音，但那些人真的太惡毒了…」、「台灣的人大部分真的很好，但是最邪惡的人仍然在分化台灣、吃裡扒外、見不得台灣好」、「他是最了不起的前副總統。且好帥溫暖」。

    據了解，陳建仁現為中研院基因體研究中心特聘研究員，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠，B型肝炎與肝癌的研究也成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

    相關新聞請見︰

    6/21接任中研院長 陳建仁：全力以赴拚亞太卓越研究機構

    總統府發布總統令 陳建仁任中研院長

    陳建仁學術享譽國際、投身公共事務 總統任命出任中研院院長

