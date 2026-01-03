橋科啟用、台積電高雄量產 好過日︰陳其邁2018政見做出來了

陳其邁2018參選高雄市長敗選，但當時提出政見在近幾年逐一兌現。（資料照、記者王榮祥攝）

橋頭科學園區1/2正式啟用，台積電高雄廠2奈米製程也如期於2025第4季量產；臉書社群高雄好過日指出，陳其邁（2018敗選前）的政見做出來了。

好過日小編回顧2018年11月10日，當時在高雄市長公辦政見會上，陳其邁面對「如何讓高雄經濟起飛」的提問時回答，「要打造科學園區、科技走廊及半導體聚落…打造智慧城市，輸出到全球賺更多錢」。

請繼續往下閱讀...

因此，橋頭科技園區，半導體產業廊帶，都是陳其邁當時就籌劃的構想，陳其邁也在2018提出高雄「營利事業產值增加1兆」的目標。

好過日提及當時前市長韓國瑜面對同一個問題，回答則是「市長就像街上的整背師，把每個椎都整好，企業家自己就會展翅高飛」；「弱勢族群的照顧也一樣，若當上市長，市政團隊每個月都要到弱勢族群家住一個晚上，自己帶便當睡袋，好好傾聽」。

好過日指出，當時PTT等討論區一面倒攻擊陳其邁不接地氣、畫大餅，或高雄沒能力做高科技產業等，現在知道其中一部分原因，來自解放軍與中國民企發動的大規模網攻；但事實是無可抹滅的，時隔多年、誰實現了政見一清二楚。

不只橋科，陳其邁任內還拚出了楠梓科並籌劃白埔園區，而從陳其邁補選上任的2020到2024間，高雄營利事業產值增加了1.5兆，連當初以為是口號的這句，都加碼實現了。

好過日感嘆，要不是被浪費2年，這願景會實現得更快，高雄人沒有時間再被騙1次了。

高雄市長陳其邁2018參選市長敗選前，即提出科學園區的計畫，圖為當時造勢場合上的陳其邁。（資料照、記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法