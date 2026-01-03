為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    主計總處：總預算未審影響部隊戰演訓與海巡值勤

    2026/01/03 11:27 中央社
    今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，立法院財政委員會5日將邀請相關部會專題報告影響範圍，根據主計總處資料，今年度包含國防部軍事醫療投資計畫、後備戰力提升、部隊戰演訓任務，以及海委會海巡值勤能量都將受影響。示意圖。（資料照）

    今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，立法院財政委員會5日將邀請相關部會專題報告影響範圍，根據主計總處資料，今年度包含國防部軍事醫療投資計畫、後備戰力提升、部隊戰演訓任務，以及海委會海巡值勤能量都將受影響。示意圖。（資料照）

    今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，立法院財政委員會5日將邀請相關部會專題報告影響範圍，根據主計總處資料，今年度包含國防部軍事醫療投資計畫、後備戰力提升、部隊戰演訓任務，以及海委會海巡值勤能量都將受影響。

    立法院會議預報顯示，財政委員會5日輪值召委為民進黨立委李坤城，邀請主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲以及國防部、海委會代表等就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

    根據主計總處送交立法院的報告，民國115年度總預算未審議通過不得動支的預算為新台幣2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元。

    細部來看，主計總處指出，國防部受衝擊部分，包含經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元，一旦預算遲未通過，將影響後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等，另外「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫為新興計畫不得辦理，也不利平時、戰時救命與續命裝備的更新。

    談到海委會，主計總處表示，海委會預算中的新興計畫包含整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊3G、4G M化偵查系統，補強碼頭風化危安工程等也不得辦理，恐影響海巡執勤量能、查緝反毒效能。

    除國安相關影響外，主計總處也說，今年度總預算案中有多項地方政府受益項目，因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合共637億元也會受到影響不得辦理，包含TPASS行政院通勤月票執行計畫、縣市管河川及排水整體改善計畫、布建公共化托育設施、台灣品牌賽事精選計畫，以及高雄大林蒲1.1萬戶遷村時程等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播