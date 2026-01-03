為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陳佩琪哭窮喊負債千萬 四叉貓列9點打臉諷：黃國昌太狠了吧......

    2026/01/03 11:22
    前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，他的太太陳佩琪發文稱，因為官司已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，新年新希望之一是再找個有收入的工作，維持夫妻生計。相關說法引發外界議論。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，他的太太陳佩琪發文稱，因為官司已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，新年新希望之一是再找個有收入的工作，維持夫妻生計。網紅四叉貓（劉宇）對此發文列出9點打臉並質疑夫妻兩人的財產及花費，並舉一事諷刺「現任主席黃國昌也太狠了吧？」

    四叉貓在臉書發文指出，陳佩琪的今年願望，就是找份新工作維持家裡生計，他表示在看完陳佩琪的發文後有幾個問題。其一，柯文哲登記在自己名下的那棟4300萬商辦呢？每月租金收入5萬多耶！而且總統大選補助款柯文哲又沒捐出去，買了商辦還剩3000萬。

    其二，兩個醫生工作了一輩子，其中一個還當8年市長，兩位的退休金跑哪裡去了？其三，柯文哲貪的錢在哪？拿去幫兒子買股票是忘了嘛！從政治獻金專戶轉木可再轉到柯文哲私帳，最後拿去幫兒子買股票。

    其四，柯文哲那個變成停車場的農地，選前說要捐也沒捐，去年6月偷偷賣，拿到快兩千萬花到哪去了？其五，柯文哲的御用律師，就是上班會亂想別人胸部的「鄭深元」，價碼到底開多少？竟然讓柯文哲他家沒辦法維持生計，他是不是靠柯案就能這輩子不愁吃穿了啊？

    其六，柯文哲三個孩子都幾歲了，住國外竟然都不會拿錢回來養家！？喔，有一個還在跟爸媽拿錢，而且興趣是環遊世界跟吃美食。其七，民眾黨對於前主席的官司竟然都不幫忙負擔律師費，現任主席黃國昌也太狠了吧！！！

    其八，柯文哲缺錢不會去辦演唱會撈錢嗎？現在又沒有台北市長的身份，辦演唱會撈錢已經不違法了。其九，當初陳佩琪拿她兒子的名字設立了一間「智堯資訊傳媒公司」，被四叉貓踢爆跟木可公司同地址，並質疑是不是想洗金流，那時陳佩琪說是將來退休要拿來開「小草咖啡廳」的公司，不是說退休後要開咖啡廳？怎麼急著把公司收掉？

